Dans l’urgence, le PSG cible des défenseurs hors de prix

Confronté à de nombreuses absences dans son secteur défensif, le Paris Saint-Germain pense à relancer son recrutement. Le club de la capitale pourrait notamment investir sur un nouveau défenseur central. Et les Parisiens semblent prêts à miser gros sur un profil jeune et très prometteur.

Le recrutement du Paris Saint-Germain n’est peut-être pas terminé. Dans un premier temps, le champion de France semblait seulement parti pour tenter des paris d’avenir sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais des contretemps sont venus perturber les plans de la direction. Le club de la capitale, déjà confronté aux longues absences de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, qui devrait revenir en février, n’a pas encore enregistré la signature du milieu du Corinthians.

Le Brésilien va manquer les trois prochains mois de compétition à cause d’une blessure au pied. Et pour ne rien arranger, Milan Skriniar, touché à la cheville lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) mercredi, devrait être indisponible pour plusieurs mois. De quoi inciter le Paris Saint-Germain à recruter un milieu ainsi qu’un défenseur central supplémentaires. Deux dossiers sur lesquels le pensionnaire du Parc des Princes semble prêt à miser gros.

💣💥 | 🇫🇷🇨🇮 | PSG are monitoring the situation of Sporting CP's 22-year-old Portuguese defender Gonçalo Inácio and 20-year-old Ivorian defender Ousmane Diomande.

#PSG 🔵🟢 #SportingCP pic.twitter.com/U1kVFR201E