Dani Olmo répond à la rumeur PSG

L'avenir de Dani Olmo à Barcelone est menacé puisque le contrat de l'international espagnol tarde à être homologué. De quoi attirer le PSG qui se voit chiper Olmo au mois de janvier. Mais, le milieu offensif ne compte pas trahir les Blaugranas.

Depuis quelques années, la Liga a imposé un fair-play financier strict à ses clubs pour éviter les problèmes de dettes. Une mesure qui donne bien des maux de tête au FC Barcelone. En difficulté financière, le club catalan se retrouve souvent dos au mur quand il s'agit d'enregistrer les contrats de ses recrues. Dani Olmo le sait mieux que quiconque. En cette fin d'année 2024, le milieu espagnol a vu son contrat ne pas être homologué par la justice. Le tribunal de commerce de Barcelone s'y est opposé à deux reprises, dont la dernière ce lundi 30 décembre. Une date qui n'est pas anodine puisque Dani Olmo doit être enregistré dans l'effectif barcelonais avant le Nouvel An.

Dans le cas contraire, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne sera libre au début du mercato hivernal. Une aubaine pour les gros clubs européens dont le PSG. Le club parisien est un candidat déclaré pour son transfert. Luis Enrique apprécie ce joueur technique qu'il avait lancé en sélection en 2019. Avec un beau salaire à la clé, il est difficile d'imaginer Olmo résister longtemps aux avances parisiennes et pourtant...

🚨 EXCLUSIVE — Dani Olmo’s agent Andy Bara: “The decision made by Dani is to STAY at Barcelona as he wants play for Barça”, tells me for @GiveMeSport.



“We are NOT considering any other option”.



“Dani wants to play for Barcelona”, super agent Bara says. pic.twitter.com/b2z7hUS1xH