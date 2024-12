Dani Olmo au PSG, le Qatar achève Barcelone

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Dani Olmo met le FC Barcelone dans tous ses états. Un immense bazar dont souhaite profiter le PSG, très intéressé par le milieu de terrain catalan selon les informations de la presse anglaise.

Homologuer le contrat de Dani Olmo pour la seconde partie de la saison est décidément un incroyable parcours du combattant pour les dirigeants du FC Barcelone. L’actuel troisième de la Liga espagnole a subi un nouvel échec judiciaire pour atteindre son objectif. Le tribunal de première instance de Barcelone a rejeté lundi la demande du club blaugrana pour inscrire son joueur, un deuxième refus en moins d’une semaine après celui du tribunal de commerce. En interne, le FC Barcelone se montre toujours confiant et affirme qu’en activant certains leviers financiers, Dani Olmo sera inscrit dans les temps. Reste que pour l’instant ce n’est pas le cas et après la rumeur liant le joueur espagnol à l’Olympique de Marseille, voilà que c’est le Paris Saint-Germain qui s’intéresse de près au dossier.

Selon les informations du Daily Mail, le champion de France en titre est à l’affût, prêt à dégainer une offre contractuelle au joueur dans le cas où il serait officiellement libéré au 1er janvier, ce qui sera le cas si le Barça ne parvient pas à l’inscrire en temps et en heure. Arsenal et Manchester City sont également sur les rangs, mais l’intérêt du PSG est tout nouveau dans ce dossier. Luis Enrique a initié ce dossier dans le camp parisien, l’ancien sélectionneur de l’Espagne étant un très grand fan de l’ancien meneur de jeu du RB Leipzig, recruté par le Barça pour 55 millions d’euros lors du dernier mercato. De son côté, Dani Olmo fait toujours du club blaugrana une priorité.

Le PSG tente le coup

Le joueur veut rester au FC Barcelone mais sait qu’il n’aura pas d’autre choix que de partir si son club ne parvient pas à trouver de solution financière pour l’enregistrer. En cas de départ, il pourrait considérer une offre du PSG, un club dans lequel il serait très bien payé et où il retrouverait un coach qu’il apprécie et qu’il a déjà connu par le passé en sélection. L’irruption du PSG dans ce dossier ne va en tout cas pas arranger les relations historiquement tumultueuses entre les deux clubs entre les affaires Neymar ou encore Dembélé. Mais cela a peu d’importance pour Paris, qui ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité et qui est bien décidé à tenter sa chance à fond.