Le remplaçant de Mbappé, Riolo dénonce une arnaque

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a péniblement remporté son premier match de la saison en Ligue des champions face à Gérone. La prestation de certains inquiète même les observateurs.

Le PSG réussit un début de saison parfait, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Les résultats sont là, même si la manière contre Gérone n'a pas forcément convaincu. Si collectivement, les champions de France ont des arguments à faire valoir, certaines individualités ont du mal à se montrer au niveau de telles rencontres. Pour Daniel Riolo, le PSG prend en plein visage le départ récent de Kylian Mbappé. Car bien que critiqué, le capitaine de l'équipe de France était une valeur sûre et une star que les défenses adverses craignaient. Et ce Paris, avec Bradley Barcola en tête, n'est plus aussi menaçant.

Barcola, Riolo en remet en couche

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Barcola est encore un peu jeune et il n’y a pas véritablement d’avant-centre dans cette équipe. Le projet cet été était relativement simple, ils n’ont pas voulu recruter de stars, ni étoffer l’effectif avec des joueurs affirmés parce que Luis Enrique a voulu développer ce groupe sur deux ans. On a vu beaucoup de faiblesse sur le premier match de la Ligue des champions. Depuis le début de la saison, j’entends toutes les émissions, les observateurs et supporters dire que c’est la plus grande nouvelle que Mbappé soit parti parce que c’était la guerre. Après ce divorce avec perte et fracas, je pense que les gens en veulent à Mbappé. Mais je ne peux pas comprendre que les gens disent que c’est devenu un mauvais joueur d’un coup. Ok, il a raté l’Euro et on a vu les derniers mois catastrophiques mais un joueur de cette trempe-là, le PSG n’en a plu. Et Barcola ne remplacera jamais Mbappé. Le PSG n’a plus de joueurs de hors du commun, alors que le PSG en avait depuis dix ans ». Aux jeunes pousses du PSG de désormais prouver le contraire, alors que les matchs XXL vont s'enchainer. D'ailleurs, le prochain rendez-vous du club francilien en C1 sera un déplacement sur la pelouse d'Arsenal.