Cristiano Ronaldo et Messi réunis, l'American Dream prend forme

Tous les deux en fin de carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient faire une dernière pige aux Etats-Unis avant de raccrocher les crampons.

En grande difficulté à Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo est plus que jamais sur le départ. L’attaquant portugais voulait quitter les Red Devils l’été dernier mais n’a pas trouvé de point de chute. Qu’en sera-t-il cet hiver, à six mois de la fin de son contrat en faveur de Manchester United ? A priori, les grands clubs européens ne devraient toujours pas se bousculer pour accueillir Cristiano Ronaldo et son encombrant salaire. Aux Etats-Unis en revanche, on est toujours très chaud à l’idée de faire venir le buteur de Manchester United. Et pour cause, à en croire The Athletic, David Beckham est à fond pour recruter Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami, franchise dont il est le propriétaire. Et à long terme, l’ex-milieu de terrain du Real Madrid et du PSG voit les choses en grand puisqu’il rêve toujours d’associer CR7… et Lionel Messi.

Messi et Ronaldo réunis à Miami ?

Le média britannique affirme que David Beckham discute à ce sujet avec un certain Jorge Messi, qui n’est autre que le père et agent de Lionel Messi. Concentré sur sa saison avec le PSG et sur la perspective de la Coupe du monde avec l’Argentine, le n°30 de Paris ne souhaite pas se prononcer sur son avenir pour le moment. Après le Mondial au Qatar, tout va se décanter pour Lionel Messi, dont le contrat avec le PSG expirera à la fin de la saison. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait de la prolongation de La Pulga une priorité mais David Beckham croit en ses chances de faire venir Lionel Messi aux Etats-Unis. Reste maintenant à voir si de leur côté, Cristiano Ronaldo et l’ancien capitaine du FC Barcelone seront d’accord pour terminer leur carrière dans le même club, chose tout de même improbable au vu de la rivalité sportive qui les a opposé durant près de quinze ans.