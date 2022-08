PSG : Lionel Messi met KO Laporta et Barcelone

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, un retour au FC Barcelone est évoqué avec insistance pour Lionel Messi à la fin de son contrat avec le PSG en juin 2023.

Selon plusieurs médias espagnols, des premières discussions ont été engagées entre le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et l’entourage de Lionel Messi. L’idée serait de boucler le retour de l’international argentin en Catalogne pour juin 2023, date de la fin du contrat de La Pulga au Paris Saint-Germain. Mais à en croire un membre de l’entourage de Lionel Messi interrogé par le Mundo Deportivo, il n’y a absolument aucun contact entre le vice-champion d’Espagne en titre et le n°30 du PSG, auteur d’un doublé lors de la première journée de Ligue 1 sur la pelouse de Clermont samedi soir (0-5).

Aucun contact entre Messi et Barcelone

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il n’y a pas eu d’approche de Laporta avec qui que ce soit dans l’entourage de Leo Messi ou vice versa, et quiconque prétend cela ment » a lancé un proche de Lionel Messi dans les colonnes du Mundo Deportivo. Une version confirmée par Loic Tanzi, spécialiste du PSG pour le journal L’Equipe, qui explique via son compte Twitter que depuis le départ de Lionel Messi il y a un an, il n’y a pas eu le moindre contact entre l’international argentin et Joan Laporta. Cela ne veut pas dire pour autant que le président de Barcelone n’a pas comme objectif de faire revenir Lionel Messi en Catalogne à la fin de la saison. Il y a quelques jours, Joan Laporta confiait encore son intérêt pour le Parisien, sans se mettre en faute pour autant vis-à-vis de Paris. « Je ne vais pas parler davantage de Messi parce que c’est un joueur du PSG, je dirai juste que nous avons une dette morale avec lui. La relation avec sa famille est bonne » expliquait le patron du Barça. Le feuilleton Messi ne fait donc que commencer.