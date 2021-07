Cristiano Ronaldo au PSG, ça se discute !

Dans : PSG.

Tandis que le Paris Saint-Germain travaille activement sur le dossier Paul Pogba, des discussions informelles seraient également en cours concernant Cristiano Ronaldo.

Le PSG devrait officialiser dans les prochaines heures la signature de Sergio Ramos, puis ce sera au tour de Gianluigi Donnarumma de rejoindre le vice-champion de France. Mais les rumeurs s’intensifient et vont toutes dans le même sens, Leonardo a le feu vert pour faire un mercato de fou cet été. Et tandis que l’on sait désormais que le Paris Saint-Germain négocie avec Mino Raiola pour faire signer Paul Pogba, avec l’accord du joueur français de Manchester United, les dirigeants du PSG auraient également noué des contacts avec un autre super agent, Jorge Mendes, afin de parler de Cristiano Ronaldo. A un an de la fin du contrat de CR7 avec la Juventus, la star portugaise hésite concernant son avenir et il ne serait pas opposé à une signature au Paris Saint-Germain.

Journaliste pour FootMercato, Santi’FM confirme qu’entre le PSG et Cristiano Ronaldo il se passe quelque chose. « Cristiano Ronaldo est en pleine réflexion sur son avenir. Le PSG étudie toujours la possibilité de signer la super star portugaise qui considère l’option parisienne comme très intéressante (...) Le contact est maintenu avec son agent Jorge Mendes et les modalités d’un contrat ont été abordées entre les deux parties », explique le spécialiste du marché des transferts. A priori, CR7 n'est pas la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, mais compte tenu de la situation du dossier Kylian Mbappé, on a tout de même l'impression que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo gardent un ou deux énormes dossiers sous le coude. En Italie, la Juventus ne semble avoir aucun doute concernant la présence la saison prochaine de celui qui a atteint la barre des 109 buts avec l'équipe du Portugal durant l'Euro, mais la Vieille Dame le sait, le mercato est encore très long et pour un joueur comme Cristiano Ronaldo tout est possible. Les supporters du PSG doivent eux s'attendre à un été bouillant.