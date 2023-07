Cinq jours de pleurs, Neymar a vécu le pire moment de sa vie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur le point d'effectuer son retour avec le Paris SG, Neymar espère bien oublier ses déboires pour la saison à venir. Il y a non seulement ses performances et ses blessures à mettre derrière lui, mais aussi un échec douloureux en Coupe du monde avec le Brésil.

Neymar est maudit. Le joueur du PSG a connu trois Coupes du monde dans sa carrière. Il a du stopper brutalement celle de 2014 en raison d’une blessure au dos, il a joué celle de 2018 sur une jambe après un retour in-extremis d’une sérieuse blessure à la cheville, et il a vu son dernier Mondial au Qatar marqué également par une blessure à la cheville qui l’a privé d’une partie de la compétition, et a permis un retour très mitigé jusqu’en quarts de finale. Mais en dépit d’un but d’exception face à la Croatie, il s’est fait éliminer avant même le dernier carré par les coéquipiers de Luka Modric. Une déception immense pour celui qui s’était mis une énorme pression avant l’épreuve, expliquant qu’il s’agissait là de sa dernière Coupe du monde. Même s’il a atténué ces propos depuis, le Brésilien a quand même été très marqué par ce nouvel échec.

Neymar donne rendez-vous en 2026

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Voir Lionel Messi remporter enfin un Mondial au dernier moment de sa carrière doit lui donner espoir pour la suite, mais en attendant, la déception a été énorme comme il l’a confié dans un entretien à ESPN. « Je peux vous dire ce qui s’est passé par ma tête. C’était la défaite la plus douloureuse de ma carrière, aucun doute là-dessus. J’ai pleuré pendant cinq jours consécutifs. Cela m’a tellement fait de mal que mon rêve ait été anéanti. J’aurais préféré perdre aux tirs au but sans avoir marqué ce but, qui semblait donner la qualification. C’est une douleur que seuls les joueurs et le staff peuvent comprendre. C’était le pire moment de ma vie, comme un enterrement. La personne à côté de vous pleurait, de l’autre côté aussi, et c’est un sentiment que je n’ai plus envie de connaitre », a assuré le joueur du PSG, qui explique toutefois qu’il a changé d’avis, et qu’il se voit bien désormais disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis, Canada et Mexique en 2026. Pour enfin connaitre un « happy end » à ses Coupes du monde maudites pour lui ?