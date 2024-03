Ciao le Parc des Princes, candidature surprise pour le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours en conflit avec la Mairie de Paris concernant le rachat du Parc des Princes. Compte tenu de la situation, le club de la capitale explore la possibilité de jouer ailleurs.

Le Parc des Princes et le PSG, c'est vraiment fini ? La Mairie de Paris est mise sous pression depuis quelques semaines après son refus de vendre l'enceinte parisienne au PSG. Nasser Al-Khelaïfi veut explorer toutes les pistes, que ce soit la création d'un nouveau stade ou le rachat d'un autre déjà existant. Pas mal de fans et observateurs des champions de France espèrent qu'une issue positive sera trouvée pour rester au Parc des Princes mais déjà, pas mal de candidats accourent pour accueillir le Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas de... Châteaudun.

Châteaudun et le PSG, l'espoir fait vivre

Selon les informations de L'Equipe, la ville a en effet récemment manifesté son intérêt pour accueillir le futur stade du PSG. Assez insolite quand on sait que près de 130 km séparent la ville de la capitale française. Des informations confirmées par le maire SE de Châteaudun, Fabien Verdier, qui s'est livré à L'Echo Républicain sur le sujet : « Nous avons effectivement envoyé un dossier de candidature. Même si nous avons une chance sur mille, il faut la tenter. On ne sait jamais. La passion footballistique est toujours très forte à Châteaudun ». Pour Fabien Verdier, la présence d'un aérodrome à proximité fait la grande force de la ville : « C'est un atout pour les Parisiens. Ils pourraient regagner facilement la capitale après les matches. Il y a l’aérodrome, mais pas seulement. On a d’autres possibilités. Ces 40 à 50 hectares, nous, on les a ». Reste à savoir quelle sera la réponse du club francilien, sollicité par Châteaudun le 26 février dernier. Des négociations auront encore lieu avec la ville de Paris pour trouver une solution pour l'avenir.