PSG ‍: 27 matchs sans défaite pour Paris, Le Havre accuse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Accroché par Clermont samedi 1-1, le PSG a quand même conservé son invincibilité toutes compétitions confondues qui dure depuis le 7 novembre. Cependant, le président du Havre ne partageait pas l'enthousiasme des Parisiens.

Malgré les doutes sur sa défense, sur son effectif, sur Kylian Mbappé, le PSG avance sereinement vers ses objectifs de fin de saison. Le club parisien est décidément imbattable en ce moment en France comme en Europe. Malmené et mené par Clermont, le PSG a arraché le match nul 1-1. Un faux pas sans conséquence qui permet aux Parisiens de poursuivre leur série d'invincibilité en Ligue 1 (23 matchs) mais surtout toutes compétitions confondues (27 matchs). Le PSG n'a plus été vaincu depuis le 7 novembre dernier et un revers 2-1 sur la pelouse du Milan AC en Ligue des champions. C'est la plus longue série de ce genre pour le PSG depuis 1994 !

Le PSG a faussé la lutte pour le maintien

Néanmoins, Le Havre n'avait pas le cœur à féliciter les troupes de Luis Enrique. En effet, le match nul du PSG a offert un point à Clermont, adversaire direct des Normands en bas de tableau. C'est d'autant plus dommageable que Paris a aligné une équipe B largement rajeunie face aux Auvergnats. Ce n'était pas le cas à chacun de ses matchs cette saison comme le souligne Jean-Michel Roussier, le président du HAC. En colère, il a dénoncé à la LFP et à L'Equipe le fait que le PSG faussait la lutte pour le maintien avec ce genre de onze de départ.

En marge de la partie, le président du Havre Jean-Michel Roussier a pointé du doigt la composition de Luis Enrique, estimant qu'il s'agissait d'un "énorme mépris" pour le championnat.https://t.co/PZAVFCFZQL — RMC Sport (@RMCsport) April 6, 2024

« C'est l'expression d'un immense mépris pour le Championnat de France. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C'est se foutre de la gueule du monde », a t-il lâché auprès du quotidien sportif français. Malheureusement pour lui comme pour les autres équipes menacées, le choix du PSG est logique avec le match contre le Barça qui arrive vite et le manque certain de motivation des Parisiens, au-dessus du lot en Ligue 1.