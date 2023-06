Christophe Galtier au bout du rouleau, le PSG l'a lessivé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La Ligue 1 s'est terminée il y a plus de deux semaines et Christophe Galtier n'a plus été aperçu par les caméras depuis. L'entraîneur s'est retiré dans le sud, en attendant la rupture de contrat au PSG mais aussi pour reprendre des forces mentales et physiques.

En France, il a deux types d'entraîneurs : celui qui entraîne le PSG et les 19 autres. Christophe Galtier a pu se rendre compte cette saison qu'exercer à Paris était bien plus éprouvant qu'ailleurs. Si serein et si autoritaire à Nice ou Lille, il a paru bien petit face aux stars parisiennes. En plus, Galtier a subi la pression médiatique avec les difficultés sportives du PSG mais surtout les polémiques hors-terrain : le char à voile, les frasques de Neymar, les sorties de Mbappé, l'affaire de racisme présumé à Nice. De quoi user psychologiquement le futur ex-entraîneur du PSG.

Galtier épuisé, il réfléchit à une année sabbatique

Selon les informations du journal Le Parisien, Galtier est actuellement en vacances à Cassis. Il est avec sa famille et ses amis, cherchant à reprendre des forces mentales et physiques. Il en a bien besoin selon le quotidien francilien, lequel évoque les témoignages de ses proches inquiets de son état et de son apparence après cette première saison parisienne.

« Il est fatigué, vraiment » : quel avenir pour Christophe Galtier, sur le départ au PSG et qui plaît à l’OM ?

« Ses plus proches décrivent un homme épuisé mentalement par son aventure parisienne, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif avec les accusations de racisme dont il fait l’objet. Galtier est d’ailleurs toujours dans l’attente d’une convocation. « Il est fatigué, vraiment. Regardez son visage lors de son arrivée et regardez son visage maintenant… La saison a été éreintante pour lui » », écrit le Parisien. L'annonce de la venue de Marcelino sur le banc de l'Olympique de Marseille évite un retour trop précoce de Christophe Galtier aux affaires en Ligue 1.