Chelsea va encore pourrir le PSG au mercato

Le PSG va vivre une prochaine intersaison mouvementée. Le club de la capitale a notamment besoin d'alléger sa masse salariale.

La direction du PSG sait qu'elle est particulièrement surveillée par les instances du fair-play financier. Sa masse salariale pose problème et les champions de France vont devoir faire des économies l'été prochain. Leo Messi, Neymar Jr, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, ils pourraient tous quitter le navire lors du prochain mercato estival. Si tous les joueurs de l'effectif ne seront pas faciles à faire partir ou à vendre, d'autres ont une très belle cote sur le marché. Et les prétendants ne manquent pas, surtout en Angleterre. Alors que Chelsea a déjà fait des folies ces derniers mois pour renforcer son équipe, le board londonien n'a apparemment pas dit son dernier mot.

What’s your thoughts on Neymar Jr being linked to Chelsea? Would you like him to come or not? pic.twitter.com/LpMC68Lkwt