Ce problème coûte plus de 100 millions au PSG

Complètement muet sur ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n’a encore vendu aucun joueur. Un constat dommageable qui dure depuis 10 ans alors que le club possède quelques indésirables.

Comme souvent, le mercato commence à prendre de plus en plus d’ampleur dans les derniers jours. Assez discret depuis début janvier, le PSG se met à bouger ses pions, mais seulement sur de potentielles arrivées comme Tanguy Ndombele. En coulisse, il ne se passe pas grand-chose au niveau des ventes. Les seuls joueurs qui ont déménagé sont Sergio Rico et Rafinha. Mais il s’agit de prêts sans option d’achat et non de transferts secs. Une conclusion qui n’a ni queue ni tête alors que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se disputent la place de numéro un. Pas sûr que le portier espagnol revienne avec le sourire en fin de saison. Un autre prêt pourrait encore être officialisé concernant Eric Dina Ebimbe au Bayer Leverkusen. Cependant, il n’y a toujours rien à signaler concernant Colin Dagba, Laywin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi qui ont un temps de jeu très limité. D’après Stéphane Bitton, éditorialiste qui suit de près le PSG, le club ne sait pas vendre. « On ne sait toujours pas vendre du côté du Paris Saint-Germain. Pourtant, des stars il y en a eu de Pastore à Messi. Beaucoup sont venus au Paris Saint-Germain, quasiment aucun n’a été revendu » a -t-il déclaré dans sa chronique pour France Bleu.

Thiago Silva on why he left PSG: "They (PSG) never offered me a single thing. Not even a 'Thiago, do you accept €1 to stay with us?' Absolutely nothing, which was very disturbing. I deserved a lot more respect than that. The same thing happened to Cavani. pic.twitter.com/197XSqRT1A