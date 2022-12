CdM : La formation du PSG à l’honneur au Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans sa dernière lettre hebdomadaire publiée ce lundi, l’Observatoire du football a établi un classement des clubs ayant formé le plus de joueurs présents au Mondial 2022. Le Paris Saint-Germain, dominateur en Ligue 1, fait partie des équipes les mieux classées à l’échelle planétaire.

Quoi qu’il arrive d’ici la fin de la compétition, le Paris Saint-Germain aura marqué cette Coupe du monde 2022. Certes, des Parisiens comme Neymar, Marquinhos, Pablo Sarabia ou encore Nuno Mendes ont connu des moments difficiles. Mais d’autres se montrent beaucoup plus à leur avantage à l’image du Français Kylian Mbappé (5 buts) ou de l’Argentin Lionel Messi (4 buts), tous les deux à la lutte au classement des buteurs. Et ce n’est pas le seul domaine où le club de la capitale se distingue.

Le PSG comme le Barça, Man City...

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football (CIES) s’est penché sur les clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans ce Mondial 2022. « Les clubs formateurs sont ceux où les joueurs sont restés au moins trois ans entre les saisons de leurs 15ème et 21ème anniversaire », précise le CIES, qui n’a donc pas pris en compte les talents brièvement passés chez certaines équipes pendant leur formation. Résultat, avec sept Mondialistes répartis dans quatre sélections différentes, le Paris Saint-Germain arrive cinquième à égalité avec d’autres clubs comme Manchester City, Liverpool, le FC Barcelone ou encore Benfica.

Encore un peu plus proche du rêve absolu..🇫🇷👊🏽 @equipedefrance pic.twitter.com/F4Cts5FXXK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 10, 2022

Le champion de France, connu pour la qualité de son vivier, est évidemment le premier pensionnaire de Ligue 1 dans le Top 50 établi par l’Observatoire du Football. Seul une autre équipe française apparaît dans cette hiérarchie, à savoir l’AS Monaco, où un certain Kylian Mbappé s’est développé, et qui compte cinq Mondialistes dans quatre sélections au Qatar. Des statistiques honorables pour les centres de formation parisien et monégasque.