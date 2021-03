CdF : Neymar, Mbappé, ils rêvent tous du PSG

Dans : PSG.

Samedi, le GFA Rumilly-Vallières s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France en battant le FC Annecy aux tirs au but.

En toute logique, les amateurs de Rumilly-Vallières espèrent désormais croiser la route d’une équipe de Ligue 1. Dans une interview accordée à So Foot, le défenseur rumillien Vincent Di Stefano n’a pas caché qu’il espérait de tout cœur accueillir un cador du championnat tel que le PSG, l’OL ou l’OM lors du prochain tour. Se frotter à des stars telles que Neymar ou Kylian Mbappé ne laisse pas insensible le monde amateur bien que Vincent Di Stefano ne cracherait pas non plus sur une affiche plus modeste.

« Maintenant, les probabilités de prendre un club de Ligue 1 sont grandes, et ce serait une belle récompense d’affronter Marseille, Lyon ou Paris pour ne citer qu’eux. Après la rencontre, on s’est forcément dit qu’affronter le PSG de Mbappé et Neymar, ce serait le Graal ! À titre plus personnel, je serais ravi de tirer l’AS Monaco de mon pote d’enfance Ruben Aguilar ou mon ancien club de Montpellier. Mais si le tirage nous réserve Le Puy, Sedan, Saumur ou le vainqueur de Châteaubriand-Romorantin (à 18h30, NDLR), on se dira qu’on peut encore poursuivre le rêve un tour de plus ! Tout est permis dans ce sport » a fait savoir le défenseur de Rumilly-Vallières. Reste maintenant à voir ce que le tirage au sort de la Coupe de France réservera à ce club alors que Toulouse, Sedan, Boulogne-sur-Mer, le Red Star ou encore Montpellier et Lyon sont qualifiés pour le 8es de finale.