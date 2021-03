Dans : PSG.

Kylian Mbappé enchaîne les gros matchs et avant la réception par le PSG du FC Barcelone au Parc des Princes, le champion du monde a clairement changé de braquet.

Tandis que Neymar est toujours incertain pour la rencontre retour de Ligue des champions face au Barça, Mauricio Pochettino sait qu’il peut compter sur un Kylian Mbappé au sommet de son art. Face au Stade Brestois, l’attaquant du Paris Saint-Germain a mis au supplice les défenseurs bretons, et s’est offert un doublé. Tout comme au Camp Nou, Lionel Messi et ses coéquipiers vont devoir affronter l’ouragan Mbappé, et Ronald Koeman devra montrer qu’il a trouvé des solutions après le festival vécu à Barcelone. C’est une bonne nouvelle pour le PSG et l’équipe de France, dans la perspective de l’Euro cet été, Kylian Mbappé en a fini avec ses soucis et il est revenu à son meilleur niveau. Cela se ressent dans son jeu, mais également dans son attitude sur le terrain. Fini le Mbappé boudeur qui s’était perdu dans ses choix durant l’automne, Kiki est de retour et tout le monde s’en réjouit.

Mbappé est redevenu cool

Car c’est une évidence, le champion du monde français a tout à gagner en étant moins râleur, et pas seulement pour son image. « Kylian Mbappé qu’est ce qu’il est fort actuellement. A un moment, dans la période un peu sombre de sa saison, quand il était un peu agaçant à avoir un comportement de sale gosse et même d’âne, on s’était dit qu’il fallait le voir quand il serait en pleine forme physique. Et là on le voit et effectivement son comportement change, il redevient un joueur exemplaire et surtout un joueur de collectif. Il revient au meilleur moment pour le PSG et pour l’équipe de France », constate, avec plaisir, Jonatan MacHardy, sur RMC. De bonnes dispositions à confirmer mercredi face au FC Barcelone. Et si c'est le cas, alors Kylian Mbappé sera de plus en plus en course pour le Ballon d'Or.