Bukayo Saka, le coup de cœur à 140 ME du PSG ‍!

Par Corentin Facy

Le PSG va devoir frapper fort pour remplacer Kylian Mbappé lors du prochain mercato et un nouveau nom sort du chapeau, celui de Bukayo Saka, auteur d’une saison monumentale avec Arsenal.

Auteur de 16 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Bukayo Saka ne laisse personne indifférent. Au fil des saisons, l’ailier droit d’Arsenal ne cesse de progresser à tel point qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Pourtant, son nom n’est quasiment jamais évoqué dans la rubrique mercato. Il faut dire qu’Arsenal a fait en sorte de sécuriser sa pépite avec un contrat longue durée jusqu’en juin 2027 et un salaire colossal estimé à plus d’un million d’euros par mois.

Cet été, Arsenal pourrait toutefois être contraint de gérer quelques intérêts de tops clubs européens pour son numéro sept. En effet, le site Fichajes dévoile que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par la potentielle signature de Bukayo Saka lors du prochain mercato. Pour combler le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale ne fait pas du recrutement d’un avant-centre une priorité. Luis Enrique s’estime déjà bien fourni à ce poste avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, d’autant que Bradley Barcola est polyvalent et peut également occuper ce rôle.

Le PSG prêt à signer un gros chèque pour Saka

En revanche, le coach du PSG estime indispensable la venue d’un ailier de très haut niveau, raison pour laquelle l’ancien sélectionneur de la Roja a soumis à ses dirigeants le nom de Bukayo Saka. Malgré un contrat qui s’étend encore sur trois saisons à Arsenal, l'international anglais pourrait faire l’objet d’une offre colossale, susceptible de faire douter les Gunners. Le média évoque un montant supérieur à 140 millions d’euros, une montagne d’or pour le club londonien en ce qui concerne un joueur formé au club. A cette heure, Mikel Arteta ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son meilleur joueur et l’a clairement fait savoir à sa direction. Mais nul doute que si le PSG revient à la charge avec une offre supérieure, Arsenal réfléchira à deux fois avant de refuser. Chez les supporters parisiens, il est en tout cas certain que cette piste plaira au plus grand nombre.