PSG : La tactique du Real pour se payer Mbappé sans énerver le Qatar

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2021, Kylian Mbappé devra décider cet été s’il prolonge en faveur du club de la capitale, ou s’il souhaite découvrir l’étranger.

Attentif à sa situation depuis des années, le Real Madrid sera évidemment prêt à dégainer une offre pour obtenir le renfort de l’ancien Monégasque. Mais pour Florentino Pérez et les dirigeants merengues, il est tout simplement hors de question d’entrer en guerre avec la direction du Paris Saint-Germain. En effet, sur l’antenne de RMC, le journaliste Fred Hermel a confirmé que le plan du Real était de récupérer Kylian Mbappé sans fâcher le Qatar, avec qui le Real entretient d’excellentes relations depuis de longues années.

« Ici à Madrid, les supporters, les anciens joueurs du Real et même les journalistes ont envie de voir Kylian Mbappé au Real. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec de très hauts dirigeants du club, la stratégie du Real Madrid, c’est d’attendre que Kylian Mbappé ne prolonge pas à Paris. C’est-à-dire que le message que Mbappé enverrait au Real en prolongeant à Paris, c’est qu’il n’a pas tellement envie de venir. On m’a même cité cet été l’exemple d’Eden Hazard, cela fait trois ans que le Real était sur le coup, Chelsea demandait 250 ME, ils ont attendu quelques années, il n’a pas prolongé et ils l’ont eu à 100 ME. Le Real ne fera pas comme le Barça, il n’y aura jamais d’attaque, car Al-Khelaïfi et Perez s’entendent bien. De plus, Madrid n’est pas anti-Qatar, contrairement à Barcelone » a commenté le correspondant de la radio en Espagne. Reste maintenant à voir si ce plan, qui a parfaitement fonctionné avec Chelsea et Eden Hazard, fonctionnera avec Paris et Kylian Mbappé…