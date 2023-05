Bruno Guimaraes au PSG, le Barça s'y oppose

Dans : PSG.

Le PSG a la volonté de se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato et selon la presse espagnole, Bruno Guimaraes est ciblé.

Le mercato s’annonce animé du côté du Paris Saint-Germain, avec des renforts ciblés à plusieurs postes clés. L’objectif sera bien sûr de trouver des attaquants pour compenser les potentiels départs de Lionel Messi et de Neymar. Mais en interne, on ne cache pas la nécessité de renforcer le milieu de terrain ou même un joueur comme Marco Verratti n’est pas certain de rester. Des pistes françaises ont déjà été évoquées avec Manu Koné ou encore Youssouf Fofana mais selon les informations du journal espagnol Sport, un ancien de la Ligue 1 qui brille en Premier League est aussi dans le viseur du PSG : Bruno Guimaraes. Vendu par l’OL à Newcastle, l’international brésilien s’est imposé au fil du temps comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Angleterre.

Titulaire indiscutable chez les Magpies, actuels troisièmes de la Premier League, Bruno Guimaraes a les faveurs de Luis Campos, qui en ferait bien le patron de son milieu de terrain la saison prochaine. Reste que dans ce dossier, la concurrence sera rude. D’abord car Newcastle n’a pas l’intention de lâcher l’un de ses meilleurs joueurs au moment où le club va retrouver la Ligue des Champions. Mais également car en cas de départ, les sollicitations ne vont pas manquer pour Bruno Guimaraes.

Le Barça lorgne également Bruno Guimaraes

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a manifesté son intérêt pour le joueur afin d’en faire le successeur de Sergio Busquets la saison prochaine. Et pour cause, le capitaine espagnol va quitter le Barça et laisser un énorme vide au milieu de terrain, d’où l’intérêt catalan pour Bruno Guimaraes. Reste maintenant à voir si le PSG prendra la décision d’accélérer sur ce dossier onéreux. Une chose est certaine, Newcastle ne négociera pas un transfert de l’ancien Lyonnais pour moins de 80 millions d’euros cet été.