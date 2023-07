Bernardo Silva au PSG, Mendes fait une offre radicale

Dans : PSG.

Le PSG a encore de grands objectifs en ce mercato estival. Parmi les cibles XXL du club de la capitale : Bernardo Silva. Pour cela, Paris compte sur l'agent de l'international portugais, Jorge Mendes.

Dans la capitale, les dossiers sont de plus en plus nombreux à s'accumuler sur le bureau de Luis Campos. En plus des arrivées à gérer, le PSG doit aussi faire avec un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. A l'heure actuelle, le champion du monde 2018 campe sur ses positions et ne veut pas prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2024. En fonction de l'avenir de Mbappé, les mouvements seront aménagés. Mais, parmi les cibles XXL du PSG, Mbappé ou pas, on retrouve Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est plus que jamais ouvert à un départ, mais ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le Portugais a une offre de Manchester City, du FC Barcelone, de l'Arabie saoudite, mais aussi et surtout du Paris Saint-Germain. Les champions de France veulent boucler ce dossier au plus vite malgré sa complexité. C'est aussi la volonté de Jorge Mendes, l'agent de Bernardo Silva.

Bernardo Silva, Manchester City ouvre la porte au PSG mais...

Selon les informations de Foot Mercato, City n'a jamais été aussi ouvert à une vente du Portugais, conscient que les sirènes de l'étranger le séduisent fortement. Les champions d'Europe veulent vendre l'ancien Monégasque au juste prix, c'est-à-dire aux environs des 80 millions d'euros. Mais, le média rajoute que le PSG n'est pas prêt à faire des folies pour recruter Bernardo Silva malgré une première offre dont le montant n'a pas filtré. Pour baisser le montant du Portugais, le PSG a tout simplement tenté d'inclure des joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou bien encore Presnel Kimpembe, une manière comme une autre d'adoucir la facture.

City veut des euros pour Bernard Silva pas des joueurs

Les Skyblues ont cependant refusé la démarche parisienne, voulant du cash et rien d'autre. Même si le dossier est compliqué, Jorge Mendes est lui d'aplomb pour le boucler, avec l'aide de Luis Campos. Bon point pour les deux Portugais, le fait que Bernardo Silva soit très chaud à l'idée de signer au PSG. Les Franciliens savent en tout cas à quoi s'en tenir, City ne bradera pas son crack, mais ne fera pas de manières en cas d'offre satisfaisante de la part du Paris Saint-Germain ou d'un club saoudien, car bien évidemment la Saudi Pro League n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit d'un joueur aussi talentueux.