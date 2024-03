PSG ‍: Solidaire, Xavi rattrape la boulette de Luis Enrique

Dans : PSG.

Pour son retour sur Twitch la semaine dernière, Luis Enrique avait été interrogé sur les joueurs du FC Barcelone qu’il verrait bien titulaires au Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien s’était montré maladroit dans sa réponse. Mais son homologue du Barça Xavi a bien rattrapé son erreur.

Critiqué pour sa communication, et notamment pour sa tendance à esquiver les questions gênantes, Luis Enrique a été plus transparent pour son retour sur Twitch la semaine dernière. L’entraîneur du Paris Saint-Germain était apparemment plus à l’aise sans journaliste face à lui, peut-être même un peu trop. L’Espagnol s’était effectivement lâché au moment de désigner les joueurs du FC Barcelone qui, selon lui, seraient titulaires au club francilien.

« Combien de joueurs du Barça pourraient être titulaires au Paris Saint-Germain ? Ter Stegen pourrait être titulaire au PSG sans aucun doute, avait répondu le technicien. Araujo et Koundé pourraient aussi être titulaires. Cubarsi, on voit déjà ce que ça donne. Frenkie de Jong et Gündogan, sans aucun doute. Gavi et Pedri, qu'est-ce que je peux te dire... Lamine Yamal, sans aucun doute. Lewandowski, sans aucun doute. Ce sont des joueurs qui ne seraient pas seulement titulaires au PSG, mais aussi à Manchester City, au Real, à Arsenal, au Bayern... »

Xavi évite la polémique

En voulant montrer du respect au Barça, futur adversaire en Ligue des Champions, Luis Enrique s’était montré maladroit, voire irrespectueux envers ses joueurs. Heureusement pour lui, son homologue Xavi a rattrapé son erreur ce vendredi en conférence de presse. « Des joueurs du PSG qui seraient titulaires au Barça ? C'est difficile, ils auraient de la concurrence, mais beaucoup de joueurs du PSG pourraient jouer pour le Barça, ce sont deux équipes aux niveaux similaires, a comparé le coach blaugrana. De la même manière que Luis Enrique a dit que beaucoup de joueurs du Barça pourraient jouer là-bas, beaucoup de joueurs là-bas pourraient aussi jouer ici. » Xavi, lui, n’a cité personne.