Hakim Ziyech au PSG, le retour ‍!

Six mois après son transfert avorté au PSG lors du mercato hivernal, Hakim Ziyech est de nouveau ciblé par le club parisien.

Le Paris Saint-Germain a déjà été relativement actif en ce début de mercato estival en recrutant Lucas Hernandez, Skriniar, Asensio ou encore Lee Kang-In. Mais le club de la capitale n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Luis Campos et Luis Enrique veulent recruter un avant-centre et ciblent Dusan Vlahovic, Victor Osimhen ou encore Harry Kane. Dans le secteur offensif, l’idée est aussi de recruter un ailier droit qui sera en concurrence avec Marco Asensio à un poste occupé la saison dernière par Lionel Messi.

La priorité à ce poste est Bernardo Silva mais le dossier de l’international portugais est très complexe en raison des intérêts du FC Barcelone, de l’Arabie Saoudite… et de Manchester City, qui aimerait le prolonger. C’est ainsi que selon les informations de Sport Italia, le champion de France en titre creuse une autre piste au cas où les négociations échouent pour Bernardo Silva.

Et c’est un joueur bien connu des supporters du PSG qui est ciblé puisqu’il s’agit d’Hakim Ziyech, lequel était tout proche de quitter Chelsea pour signer à Paris il y a six mois. Lors du mercato hivernal, l’international marocain des Blues avait même passé sa visite médicale à la Factory avant de finalement repartir à Chelsea le lendemain de la date limite du mercato estival car Chelsea n’avait pas envoyé les documents avant minuit pour valider son prêt au PSG.

🚨👀 #Ziyech is not in #Chelsea's plans and is still looking for a new destination. #CFC 🔵



▪️#Napoli have shown interest and continue to follow his situation;

▪️#PSG are still considering him as a backup solution, if they won't buy the main targets;

▪️Other clubs on his tracks. pic.twitter.com/VDVYtaDGeI