Le PSG fait une demande à ses Ultras, ça explose

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir prochain, le PSG jouera une place en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale espère voir un Parc des Princes en ébullition.

Le PSG souhaite écrire une nouvelle page de son histoire en ralliant la finale de la Ligue des champions mardi soir. Pour cela, il faudra battre le Borussia Dortmund par deux buts d'écart ou bien sortir vainqueur d'une séance de tirs au but. La mission n'apparait pas simple même si elle est loin d'être impossible. Afin de vivre une soirée exceptionnelle, le PSG veut que son public soit au rendez-vous, comme ses Ultras l'ont été lors du déplacement au Signal Iduna Park. Problème, les mêmes personnes ne garniront pas les travées du Parc des Princes. La raison ? Le prix des billets...

Un appel qui agace plus qu'autre chose

Ce soutien et cette ferveur indescriptibles ! 🤩🤩

À mardi, au Parc des Princes. 👊❤️💙#ICICESTPARIS pic.twitter.com/a3ioBfkaCO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 3, 2024

En Allemagne, les supporters parisiens qui ont fait le déplacement n'ont payé que 18,50 euros. Un tarif négocié par les fans allemands, très à cheval sur le football populaire. En France, ce n'est malheureusement pas le cas, avec notamment la plateforme Ticketplace. Sur cette dernière, les prix à la revente s'envolent. Pour ce PSG-Dortmund, certains prix sont délirants voire choquants, allant jusqu'à plus de 1000 euros. Avant la réception des Marsupiaux, le compte X du club de la capitale a fait un appel aux fans franciliens, leur demandant de mettre une énorme ambiance. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le CM s'est fait renvoyer dans ses 22 :

« Vous voulez la même à domicile ? : - Baisser le prix des reventes sur Ticketplace - Réouvrir Boulogne - Arrêter de privilégier les touristes aux vrais supporters, ceux qui donnent de la voix pour nos joueurs » ; « Oui oui cette ferveur indescriptible surtout quand les stadiers t’empêchent de te lever et suivre avec la sono d’Auteuil. Sans parler des prix qui ne sont pas en dessous des 400€ » ; « On y est allé parce qu'on a payé 18,50€, prenez exemple ! » ; « Mercredi laissez faire le peuple !!!!! Laissez les gens se lever, crier, chanter, ça va bien se passer !!!! » ; « Pas sûr qu’à 400€ la place vous ayez 45 000 supporters aussi deter à faire trembler le Parc. Arrêtez votre hypocrisie deux minutes » ; « Oui oui allez fin de la vanne. » ou encore « Euh OK frère !! -Ton ticketplace avec des place à 8K pour un PSG Lorient -Le fait qu'en tribune Boulogne c'est "assis et ferme ta gueule". -Les touristes en latérales -Les invitations à des influenceurs bidons qui ne connaissent pas le club et qui s'en foutent surtout », pouvait-on voir comme commentaires de la part de fans du PSG lassés et pessimistes. Cependant, si la fusion espérée aura du mal à avoir lieu, les joueurs franciliens seront grandement soutenus par leurs fans. De quoi leur permettre de se surpasser et d'abattre l'ennemi Dortmund ?