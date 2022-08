Bernardo Silva au PSG, Campos tente un coup de folie

Dans : PSG.

Le PSG va annoncer dans les prochaines heures la venue de Renato Sanches en provenance du LOSC. Mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le PSG veut accélérer son mercato estival. Cible de longue date, Renato Sanches va enfin s'engager avec les champions de France. Le club de la capitale et les Dogues ont trouvé un accord à hauteur des 15 millions d'euros. Assurément une très belle pioche pour Luis Campos. Mais le conseiller sportif du PSG veut encore recruter au milieu de terrain cet été. Et quelques profils sont déjà étudiés. On parle fréquemment de Frenkie de Jong (Barcelone), Seko Fofana (RC Lens) ou encore de Khéphren Thuram (OGC Nice). Mais ces dernières heures, un nouveau nom est avancé : Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans).

Le PSG veut convaincre Bernardo Silva ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG apprécie beaucoup le profil de l'ancien Monégasque. En fin de contrat en 2025, le Portugais n'est pas contre une nouvelle expérience en France. Mais les Skyblues n'ont pas du tout l'intention de brader Bernardo Silva. Le club anglais veut se faire respecter et ne débutera pas de négociations pour un montant inférieur à 80 millions d'euros. Une énorme somme dont dispose le PSG, mais qui ne sera pas investie sans gros départs. Les champions de France doivent également faire face dans ce dossier à la concurrence du FC Barcelone. Pour passer à l'action, les Catalans veulent vendre Frenkie de Jong, également piste... du PSG. Point positif néanmoins pour le PSG dans le dossier Silva, le fait de pouvoir compter sur Luis Campos, que connait bien le joueur de Manchester City. Pour rappel, c'est Campos qui avait fait venir Bernardo Silva à Monaco en 2014. Nul doute qu'il saurait donc une fois de plus trouver les bons arguments pour le convaincre de rejoindre Paris.