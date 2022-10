Benfica impressionne, le PSG et Galtier se font tout petits

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi soir, le PSG devra négocier un déplacement peu évident à Lisbonne. Les Parisiens croiseront le fer avec l'autre leader du groupe Benfica. Si certains attendaient la Juventus comme rival du PSG, les Portugais méritent bien d'être là selon Christophe Galtier.

Un vrai test dans la conquête du titre européen. Voici ce qui attend le PSG sur la pelouse du Benfica Lisbonne mercredi soir. Le leader de la Ligue 1 va rencontrer celui du championnat portugais, lequel présente un bilan similaire aux Parisiens. Benfica a remporté tous ses matches à l'exception du dernier, un match nul sur le terrain de Guimaraes. Le club portugais s'annonce difficile à manœuvrer en raison d'un jeu offensif porté par son nouvel entraîneur Roger Schmidt, mais aussi de ses pépites telles que David Neres, Goncalo Ramos ou encore Rafa Silva.

Benfica favori du groupe selon Galtier

Surtout, au sein du groupe H de la Ligue des champions, Benfica est désormais le rival numéro 1 des Parisiens au détriment de la Juventus. Les Lisboètes sont allés battre les Turinois chez eux 2-1 et suivent le rythme du PSG avec six points et la même différence de buts que les Parisiens. Mais, rien de surprenant pour Christophe Galtier de voir Benfica surpasser la Juve. Au contraire, le technicien parisien voit les Portugais très haut dans ce groupe.

Christophe Galtier sur Benfica :



« Par son début de saison en championnat, oui, car c’est une équipe qui est invaincue depuis le début de la saison, et qui est très organisée, avec à la fois de la qualité individuelle et une force collective importante. On a suivi cette équipe au fur et à mesure de ses matchs, et je ne suis pas surpris qu’elle soit à ce niveau-là. Aujourd’hui, le Benfica peut prétendre être le favori de ce groupe », a t-il exprimé en conférence de presse. Un surplus de modestie, pas forcément alors qu’il s’apprête à jouer chez le dernier quart de finaliste de la C1 où aucun club français n’est jamais revenu victorieux.