Barcola est un plan B, la cible n°1 du PSG dévoilée

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG est à fond sur Bradley Barcola et tente de trouver un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de l’international espoirs français.

Ciblé par Leipzig et Manchester City en début de mercato, Bradley Barcola est désormais dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Le club de la capitale en fait une piste majeure dans cette fin de mercato au même titre que Randal Kolo-Muani mais pour l’instant, les négociations n’ont pas abouti à un accord entre le PSG et l’OL. Il faut dire que quelques semaines après le transfert de Castello Lukeba à Leipzig, le club rhodanien se montre gourmand pour céder une deuxième pépite. Le prix de 50 millions d’euros a par exemple été évoqué tandis que la dernière offre du PSG atteignait 35 millions d’euros bonus compris et a été rejetée par l’Olympique Lyonnais.

Chiesa priorité du PSG devant Barcola ?

Mais d’après le compte insider @PSGInside_Actus, Bradley Barcola n’est qu’un plan B au poste d’ailier droit car la piste n°1 pour doubler le poste d’Ousmane Dembélé se nommait Federico Chiesa. « Avant d’être sur Barcola, le PSG a essayé de signer Chiesa fin juillet alors que la Juventus Turin et le joueur étaient prêts à discuter » publie le compte sur Twitter, pour qui Bradley Barcola n'était absolument pas une piste n°1 aux yeux de l'état-major du Paris Saint-Germain. Une information qui peut bousculer ce dossier selon le compte pro-PSG, qui poursuit.

« Ferrero (président de la Juve) et Giuntoli (directeur sportif de la Juve) ont décidé de ne plus répondre au PSG et aux appels d’autres clubs. Pareil à l’époque pour Vlahovic. L’agent de Chiesa a demandé il y a une semaine de reprendre les discussions avec Paris. Pour le moment, il n’a reçu aucune réponse. Reste à savoir pourquoi ? » s’interroge le compte insider, certain que la priorité du PSG au poste d’ailier droit se nomme Federico Chiesa et non Bradley Barcola. Reste maintenant à voir si les discussions avec la Juventus Turin pourront reprendre. Si ce n’est pas le cas, alors le champion de France en titre pourrait se rabattre sur Bradley Barcola et accélérer les discussions avec l’OL dans le but de recruter l’international espoirs français.