Barcola détrône Mbappé, l’Espagne choquée

Malgré le départ de Kylian Mbappé, qui n’a pas été compensé pendant le mercato estival, le Paris Saint-Germain réalise un excellent début de saison. Les Parisiens profitent notamment des performances de Bradley Barcola sur le côté gauche. Une progression inattendue pour les observateurs espagnols.

La méforme de Bradley Barcola n’aura pas duré très longtemps. De nouveau critiqué ces derniers jours, l’ailier du Paris Saint-Germain a relancé la machine avec un doublé contre Rennes (3-1) vendredi en Ligue 1. Ses deux buts viennent récompenser une prestation de haut niveau durant laquelle le défenseur rennais Leo Ostigard a vécu un enfer. De quoi impressionner les observateurs espagnols.

De l’autre côté des Pyrénées, on s’attendait à voir le champion de France en difficulté après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. D’autant que le Paris Saint-Germain n’a pas compensé la perte de son meilleur buteur. C’était sans compter sur la progression fulgurante de Bradley Barcola, que le quotidien As décrit comme « le nouveau roi de Paris ». L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait même devenir le patron du championnat, lui qui domine provisoirement le classement des buteurs avec six buts en autant de journées. Le tout dans un style percutant qui rappelle celui de son prédécesseur parti à Madrid.

L'avertissement de Barcola

« J'aime beaucoup les duels en un contre un, donc quand j'ai de l'espace je me sens à l'aise, je peux aller à fond, provoquer, tirer et faire des passes », savourait le Parisien au micro de beIN Sports, avant de lancer un avertissement à la concurrence. « C'est bien ce qu'on fait, je suis content, a-t-il validé après la rencontre. Cette équipe peut aller loin. Quand on joue comme ça tous ensemble, on est inarrêtables. » Y compris en Ligue des Champions ? On en saura plus mardi soir après le choc face à Arsenal.