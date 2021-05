Barcelone : Leonardo relance le feuilleton Neymar !

Dans : PSG.

Présent dimanche à Barcelone afin d'assister au match des féminines du PSG, Leonardo a relancé toutes les rumeurs sur un possible départ de Neymar lors du prochain mercato. Le fantasme d'un retour du Brésilien fait saliver le Barça.

Si les supporters du Paris Saint-Germain espéraient avoir un mercato relativement serein cet été, il semble déjà acquis que cela ne sera pas le cas. Sans même parler du dossier Kylian Mbappé, dont l’avenir pourrait s’inscrire au Real Madrid, c’est le cas Neymar qui agite de plus en plus les coulisses du Parc des Princes. Il y a seulement quelques semaines, la prolongation du joueur brésilien ne faisait pas l’ombre d’aucun doute. Mais plus le temps passe et plus les choses semblent devenir troublantes. La semaine passée, avant le match aller de Ligue des champions contre Manchester City, Neymar a évoqué un accord imminent, mais la fin de saison est également imminente et rien n’indique que cela est réellement le cas. Du côté de Barcelone, et tout comme cela avait été le cas en 2019, on commence à flairer le bon coup. Et la possibilité de voir Neymar revenir au Barça quatre ans après en être parti rejaillit subitement.

Messi et Neymar, Leonardo est flou

Ce dimanche, Leonardo était en Catalogne, le directeur sportif brésilien du PSG venant soutenir l’équipe féminine de Paris qui jouait contre Barcelone en Ligue des champions. Du côté des médias locaux, on a voulu évoquer directement avec le dirigeant parisien la situation dans le dossier Neymar. Un journaliste d’El Chiringuito attendait Leonardo à l'aéroport et a donc tendu son micro sous le nez du dirigeant du Paris Saint-Germain à la fois en lui demandant d’abord si Messi avait fait l’objet d’une offre du PSG, avant de parler de Neymar. « Aujourd'hui, je suis venu à Barcelone pour voir les féminines, et malheureusement nous avons perdu. Malheureusement, nous avons perdu », a lancé Leonardo en réponse sur le cas Lionel Messi. Mais c’est ensuite la question de la rénovation de Neymar qui a été posée au Brésilien. « Il faut tout voir calmement », a rétorqué le dirigeant parisien en filant rapidement vers son avion. De quoi forcément laisser planer le doute, ce que la presse espagnole n'a évidemment pas manqué de faire.