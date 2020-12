Barça : Piqué veut un feu d’artifice face au PSG

Dans : PSG.

La confrontation entre le FC Barcelone et le PSG est probablement la plus attendue des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. A juste titre pour Gérard Piqué.

Difficulté financière, démission du président, résultats en berne, humiliation face au Bayern Munich puis la Juventus Turin, le FC Barcelone vit des moments difficiles. Le tirage au sort de la Ligue des Champions n’a pas épargné le club blaugrana puisque c’est le PSG qui se trouve désormais en face de sa route. Le club parisien aura certainement l’étiquette de favori, notamment grâce à sa place de finaliste de la C1 la saison passée. Un niveau que le Barça n’arrive plus à atteindre. La défense barcelonaise, souvent pointée du doigt ces derniers temps, risque de souffrir face à Neymar, Mbappé et compagnie. Gérard Piqué s’y attend, mais espère surtout que cette confrontation tiendra toutes ses promesses.

« Le match à élimination contre le PSG sera très difficile. Je connais bien Neymar, mais c'est dans deux mois et beaucoup de choses peuvent arriver. L’important sera d’avoir un grand spectacle pour les spectateurs », a fait savoir au Mundo Deportivo le défenseur central espagnol. Un voeu pieu, tout d’abord parce qu’il n’est pas certain du tout que le public soit admis dans les stades au début de l’année 2021, et ensuite parce que le Barça ne fait plus vraiment le spectacle ces derniers temps. Gérard Piqué compte probablement sur Neymar, déchainé dès que les matchs couperets de Ligue des Champions arrivent, et qui voudra certainement montrer au FC Barcelone qu’il n’a rien perdu de son talent depuis son départ en 2017.