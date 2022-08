Ballon d’Or : Messi snobé, c’est la stupéfaction !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

France Football vient de dévoiler la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2022 et pour la première fois depuis 2005, Lionel Messi est absent.

Auteur d’une saison décevante avec le Paris Saint-Germain en 2021-2022, Lionel Messi était tout de même attendu dans la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or 2022, notamment en raison de ses belles performances avec l’Argentine. A la surprise générale, l’attaquant du PSG ne fait finalement pas partie des 30 joueurs nominés, au contraire de certains joueurs pas vraiment attendus dans la liste tels Sébastien Haller ou encore Luis Diaz. Face à l’absence de Lionel Messi, les réseaux sociaux sont logiquement en feu, même si une partie des amateurs de football estiment que l’absence de l’international argentin est logique.

Messi et Neymar absents de la liste du Ballon d'Or

📣 Félicitations à nos 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬 et 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 nommés pour le #BallonDor et le #TrophéeKopa ❤️💙 pic.twitter.com/k48sPvs9SK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2022

« Donc Vlahovic et Haller dans le TOP 30 mais pas Messi ? », « Messi pas le top 30 ça étonne qui ? Avec 6 buts en Ligue 1 Uber Eats il pouvait rien espéré. Avec tout le respect que j'ai pour lui même si c'était un top 100 il n'y serait pas normalement. », « Première non sélection au ballon d’or de Messi c’est quand il quitte le Barca », « Messi n’est pas nominé mais il a plus de Ballon d’Or que tous les joueurs nominés réunis », « Faire les choqués parce que Messi n’est pas nominé mdrr il mérite en quoi sur la saison 21/22 ? » ou encore « Ronaldo nominé mais pas Messi pourtant ça nous disait que Messi était avantagé sur ce trophée » ont été publiés sur les réseaux sociaux, où les réactions ne cessent de pleuvoir au sujet de l’absence de Lionel Messi dans cette liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or. Les avis sont divergents, les pro et les anti-Messi s’opposant au sujet de l’absence de l’international argentin. Notons par ailleurs, mais c’est beaucoup moins une surprise, que Neymar n’a pas non plus été nominé. Assurément, les deux attaquants du PSG, qui semblent en forme lors de ce début de saison, seront revanchards et désireux de prouver leur valeur aux yeux de l’Europe.