Par Corentin Facy

Kylian Mbappé n’est pas dans la forme de sa vie, bien au contraire. Mais l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France peut compter sur le soutien sans faille de son sélectionneur Didier Deschamps.

Muet depuis quatre matchs, Kylian Mbappé a retrouvé des jambes dimanche soir sur la pelouse de Rennes. Mais en dépit de la victoire du Paris Saint-Germain, le n°7 du club de la capitale n’a toujours pas réussi à marquer. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué dont une énorme, seule face au but vide après avoir enlevé Steve Mandanda. En crise de confiance et à court physiquement après une préparation tronquée en raison de sa mise à l’écart dans le loft du PSG, Kylian Mbappé peut heureusement compter sur le soutien indéfectible de Luis Enrique. Didier Deschamps est également présent pour défendre son capitaine. Au micro de TF1 dans le célèbre « oui/non » de Téléfoot, il a même indiqué que Kylian Mbappé méritait le Ballon d’Or 2023. Alors que l’on sait pertinemment que l’attaquant du PSG a peu de chances de rafler la mise au vu du parcours de Paris en Ligue des Champions.

Ballon d'Or, Deschamps vote Mbappé

« Est-ce qu’il serait injuste que Kylian Mbappé ne soit pas l’heureux élu au Ballon d’Or 2023 ? Oui » a répondu Didier Deschamps, soutenant ainsi publiquement son joueur malgré les critiques dont il fait l’objet ces dernières semaines. Il faut dire que mercredi soir, Kylian Mbappé a peut-être livré son pire match de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG sur la pelouse de Newcastle. Totalement invisible avec seulement quatre ballons disputés dans la surface adverse et aucun dribble réussi, il avait manqué dans les grandes largeurs son déplacement à Saint James Park. Plus en vu contre Rennes dimanche soir, Kylian Mbappé a manqué d’efficacité mais a retrouvé des jambes à l’image de son incroyable action sur plus de 40 mètres… avant de manquer l’immanquable et de tirer au-dessus du but vide de Steve Mandanda. La trêve internationale arrive sans doute au bon moment pour le capitaine des Bleus, lequel devra profiter des deux matchs en Equipe de France pour refaire le plein de confiance. Et de buts ?