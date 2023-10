Avant PSG-Milan, Mbappé met Ronaldinho dans l’embarras

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Milan AC, Ronaldinho suivra attentivement le match de Ligue des Champions entre les deux équipes ce mercredi. Le Brésilien aura surtout un œil sur deux individualités, à commencer par Kylian Mbappé côté parisien.

Dans la tribune présidentielle du Parc des Princes, un certain Ronaldinho pourrait s’installer ce mercredi soir. Le Brésilien, en tant qu’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Milan AC, se dit excité par la confrontation européenne entre les deux équipes. « Je m'attends à un match magnifique et j'espère être au stade, que ce soit à l'aller comme au retour, a confié l’ex-meneur de jeu à La Gazzetta dello Sport. Ce sont deux clubs que je porte dans mon coeur, deux équipes où j'ai joué et deux endroits où j'étais heureux. »

Quand Rafael Leão affrontait déjà le PSG au Parc ! 👀🇵🇹



C'était alors en novembre 2018 avec le LOSC ! 🔙❤️🤍 pic.twitter.com/lB9XzoZsnA — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 25, 2023

Ronaldinho n’a donc aucune préférence, ni même un simple pronostic. « Après des débuts compliqués dus aux changements radicaux de joueurs, de la tactique et de la méthodologie de Luis Enrique, les Français semblent en progrès, a constaté la star également passée par le FC Barcelone. Mais ne me demandez pas de pronostic, j'ai le coeur partagé et ça me semble être une excuse valable pour me sortir de l'embarras. »

Un duel dans le match

En tout cas, le champion du monde 2002 voit deux joueurs capables de faire la différence. Côté milanais, c’est l’ailier portugais Rafael Leão qui l’impressionne. « Il a les épaules pour porter le numéro 10, a-t-il commenté. C'est un joueur qui m'enchante, et j'ajoute que toutes les personnes qui aiment le foot devraient partager cet avis. Sa façon de jouer met tout le monde d'accord, un consensus universel à base de spectacle. Il peut faire la différence à n'importe quel moment et j'espère qu'il fera un grand match. »

Sauf qu’en face, le Paris Saint-Germain peut s’appuyer sur l’attaquant français Kylian Mbappé. « Vous comprenez pourquoi je ne veux pas trop en dire sur le match ? C'est un autre fuoriclasse qui peut décider d'un match quand il le veut. Tout comme Leão. Ce sont des joueurs qui attirent les gens au stade, qui invitent leurs supporters à dépenser leur argent pour aller voir leur équipe au stade, et les plus neutres à être devant la télévision », a encensé Ronaldinho, qui faisait lui aussi partie de cette catégorie.