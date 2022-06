PSG : Aucune chance pour Thuram, Nice climatise déjà Galtier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va se montrer particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale compte bien renforcer son milieu de terrain.

Au PSG, on a entamé il y a quelques semaines une petite révolution. La saison écoulée a laissé des traces et QSI ne veut plus revivre pareille contestation. Du coup, Leonardo a pris la porte et Mauricio Pochettino va suivre. Le nouveau projet sera axé sur le duo Luis Campos - Christophe Galtier. Les deux hommes vont travailler main dans la main pour renforcer l'effectif du PSG. L'un des chantiers prioritaires se trouve au milieu de terrain. Selon toute vraisemblance, Vitinha va prochainement débarquer en provenance du FC Porto. Renato Sanches (Lille) pourrait aussi lui emboiter le pas. Mais la presse mercato parlait aussi d'un intérêt du PSG pour Khéphren Thuram. Ancien protégé de Christophe Galtier à Nice, l'Aiglon a réalisé de très belles performances la saison passée, participant à 41 rencontres toutes compétitions confondues. Mais il n'ira nulle part selon son président Jean-Pierre Rivère.

Thuram n'ira pas au PSG prévient Jean-Pierre Rivère

Favre : "Gouiri et Khéphren Thuram ils vont rester, ah oui oui ils vont rester ça c'est sûr.."#OGCNice pic.twitter.com/REWWiaTQ6c — NissActu 🦅 (@NissActu) June 27, 2022

Invité sur les ondes d'RMC ce lundi dans Rothen s'enflamme, l'un des hommes forts de Nice a bien rappelé qu'aucun des joueurs phares du club ne quitterait le navire cet été, et surtout pas au PSG. « Des joueurs qui suivront Galtier à Paris ? Non, ce ne sera pas possible. La porte est fermée pour Kephren Thuram ? Bien sûr, On ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison », a indiqué Jean-Pierre Rivère, qui rassurera les fans niçois les plus inquiets. Des fans niçois qui ont accueilli avec beaucoup de joie le retour au club en tant qu'entraîneur de Lucien Favre. Le Suisse n'a pas manqué d'ambition lors de sa présentation officielle à l'OGC Nice ce lundi, avouant que les Aiglons devaient penser au titre d'ici deux ans : « Il y a un énorme projet Ineos et l'objectif, car on va parler d'objectif, c'est que Nice doit faire en sorte de progresser et de faire des belles choses pendant la période de transferts, afin de finir régulièrement dans les trois premiers. À moyen terme, d'ici deux ans, on doit régulièrement finir dans les trois premiers, et même plus ». Le PSG et Galtier sont donc prévenus, Nice compte bien leur faire de l'ombre.