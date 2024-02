Mbappé s’en va, le PSG dit adieu aux stars

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sauf nouveau rebondissement, Kylian Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain libre cet été. Le club de la capitale prépare déjà la saison prochaine sans son attaquant, avec un plan osé pour compenser la perte d’un joueur aussi efficace.

Les unes après les autres, les sources confirment la tendance depuis quelques semaines. Kylian Mbappé devrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat l’été prochain. Le Français n’a pas encore annoncé sa décision au public, ni même à ses dirigeants. Mais son départ au Real Madrid serait acté dans son esprit. Le club de la capitale a déjà compris le message. Alors sans attendre la communication de son numéro 7, le champion de France en titre a commencé à préparer la saison prochaine sans la présence de Kylian Mbappé.

Aucune star après Mbappé

Autant dire que le conseiller sportif Luis Campos n’aura pas le droit à l’erreur. Il s’agira de trouver une alternative infaillible sous peine de voir la compétitivité de l’équipe chuter. Alors qui pour prendre la succession du gamin de Bondy ? Selon le quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain ne compte pas changer sa politique. L’idée reste de miser sur de jeunes talents prometteurs et impliqués. On comprend que la direction francilienne n’a pas l’intention de remplacer Kylian Mbappé par une star du même calibre. Le recrutement de l’attaquant de Manchester City Erling Haaland serait donc totalement écarté.

Les dirigeants parisiens pensent davantage à des profils comme Rafael Leão et Victor Osimhen, deux éléments qui nécessiteront tout de même une dépense probablement supérieure à 100 millions d’euros. S’appuyer sur un collectif jeune pour l’après-Kylian Mbappé, le plan peut paraître risqué lorsque l’on connaît l’importance de l’international tricolore. On a souvent parlé d’une véritable dépendance pour le Paris Saint-Germain, dont la moitié des 48 buts inscrits en Ligue 1 cette saison viennent de l’ancien Monégasque (20 buts et 4 passes décisives).