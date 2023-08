Au Japon, le PSG a trouvé son cador au milieu

Le PSG n'a pas vécu un stage de pré-saison évident au Japon. Aucun succès en trois matchs dont deux défaites, des erreurs multiples, les motifs de satisfaction sont rares. Néanmoins, un homme est sorti du lot : Warren Zaire-Emery.

Au pays du Soleil-Levant, un jeune titi parisien a continué sa fulgurante ascension vers les sommets. Warren Zaire-Emery est décidément un joueur très pressé au PSG. La saison passée, il a débuté en pro à 16 ans montrant de belles qualités quand Christophe Galtier a fait appel à lui. Des promesses qui se confirment bien vite avec Luis Enrique. Malgré ses 17 ans, Zaire-Emery est plébiscité par le technicien espagnol. Il a ainsi débuté les quatre matchs de préparation du PSG cet été. Et, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas déçu les supporters parisiens et les observateurs mondiaux.

A l'image de son match contre l'Inter mardi, Zaire-Emery a livré des prestations très complètes au Japon. Il s'est montré au point physiquement, étant présent défensivement comme offensivement. Il a été le meilleur parisien sur le terrain dans les duels, mettant une intensité trop souvent absente au PSG ces dernières années. Zaire-Emery a aussi su manier le ballon en phase offensive.

Warren Zaïre-Emery vs Inter



67 passes

97% pass accuracy

1/1 accurate ling ball

2 key passes

4/6 successful dribbles

2 tackles

1 interception

1 blocked shot

9/15 duels won



17 years of age. One of the biggest talents of his generation in Europe who should absolutely flourish…