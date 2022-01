Arsène Wenger futur boss du PSG, il répond !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Actuellement en poste à la FIFA, Arsène Wenger a très souvent été annoncé au Paris Saint-Germain par le passé.

Que ce soit pour occuper un rôle d’entraîneur, de directeur sportif ou du conseiller de la présidence qatarie du club, Arsène Wenger a souvent été associé au PSG ces dernières années. Néanmoins, l’ancien entraîneur mythique d’Arsenal n’a jamais franchi le pas en s’engageant avec le Paris Saint-Germain. Tandis que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en pointillés et que Leonardo est souvent critiqué par une partie des supporters et des observateurs, la rumeur Arsène Wenger pourrait revenir sur le devant de la scène dans les prochains mois. Mais le principal intéressé, qui occupe actuellement un poste à la FIFA, serait-il emballé par la perspective de s’engager avec le PSG ? Interrogé à ce sujet dans Le Parisien, Arsène Wenger a qualifié « d’invention pure et simple » les rumeurs l’envoyant avec vigueur au Paris SG.

Wenger au PSG, une « invention » ?

« Reprendre une sélection ? On peut tout imaginer. Faire des résultats, guider un club m’intéresse encore. Le PSG une possibilité ? C’est de l’invention pure et simple. Même si j’ai de très bonnes relations avec le PSG » a lancé Arsène Wenger, qui n’est donc pas dans l’optique de venir au Paris Saint-Germain actuellement. L’ancien coach d’Arsenal est néanmoins un grand suiveur du football européen et bien sûr de la Ligue 1. Il a ainsi été interrogé sur la star n°1 de notre championnat, à savoir Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. « Je me souviens avoir dit à Christian (Jeanpierre) à « Téléfoot » quand il avait 17 ans : « C’est peut-être Pelé ». Si on peut aujourd’hui enlever le « peut-être » ? Pelé a gagné trois Coupes du monde. Donc laissons-le nous gagner sa 2° et après on pourra enlever le « peut-être ». Il a la facilité, l’intelligence, l’expression, le charisme. Il est monté très vite, très haut » a commenté Arsène Wenger, grand fan de Kylian Mbappé et qui ferait bien sûr tout pour conserver le buteur tricolore s’il était à la tête du Paris Saint-Germain.