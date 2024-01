Arsenal succombe, cette star du PSG affole le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Leipzig, Xavi Simons attire les convoitises et chaque jour, la liste des prétendants s’allonge. Après Leipzig qui souhaite le conserver et le Bayern qui en rêve, Arsenal a manifesté son intérêt.

Chaque jour ou presque, Xavi Simons a un courtisan de plus. Brillant la saison dernière lors de son prêt au PSV Eindhoven, l’international néerlandais confirme dans un championnat plus huppé en Bundesliga. Sous les couleurs du RB Leipzig, où il est prêté sans option d’achat par le Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du Barça brille de mille feux et sans surprise, son nom agite le mercato. Cet hiver, Xavi Simons n’a aucune chance de quitter le RB Leipzig mais son avenir à moyen terme pose question. Le PSG va-t-il réussir à résister aux assauts des grands clubs européens qui courtisent sa pépite l’été prochain ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Le doute est permis car tout va dépendre en partie de la volonté du joueur, qui se sent très bien en Allemagne et qui verrait d’un bon œil d’y poursuivre sa carrière, que ce soit à Leipzig ou au Bayern, qui est également intéressé. Le dossier risque bien de se compliquer encore davantage pour le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir puisque selon les informations de HITC Football, un nouveau poids lourd du football européen s’est positionné sur Xavi Simons : Arsenal. Les Gunners sont très intéressés par le joueur à tel point que des recruteurs du club londonien étaient à Leipzig ce week-end pour assister à la défaite du RBL face au Bayer Leverkusen.

Arsenal a observé Xavi Simons lors de Leipzig - Leverkusen

De nombreux émissaires de grands clubs européens étaient d’ailleurs présents dans les tribunes : Liverpool ou encore Tottenham avaient également envoyé des scouts pour superviser ce grand match allemand. Il se murmure que les Spurs étaient surtout présents en tribunes pour observer Loïs Openda tandis que Liverpool avait les yeux rivés sur Jérémie Frimpong et Piero Hincapié. Arsenal en revanche était bel et bien présent pour suivre la prestation de Xavi Simons et le club londonien n’a pas été déçu puisque le Néerlandais a ouvert le score après seulement sept minutes de jeu. La cote du milieu offensif prêté par le PSG ne cesse de grimper et si le club de la capitale ne parvient pas à le conserver cet été, nul doute qu’il le vendra très cher.