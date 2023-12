Après son doublé, Metz demande une faveur à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur face à Metz (3-1) mercredi, Kylian Mbappé a impressionné Laszlo Bölöni. L’entraîneur des Grenats a encensé l’attaquant du Paris Saint-Germain à qu’il demande une récompense pour le football français.

C’est certain, Kylian Mbappé n’a pas rendu sa meilleure copie de la saison mercredi. L’attaquant du Paris Saint-Germain, aligné en pointe face à Metz, a encore montré ses limités dans cette position qu’il n’apprécie pas. Il n’empêche que le Parisien s’est offert deux réalisations, dont un bijou sur une frappe enroulée entrée avec l’aide de la barre transversale. De son banc de touche, même l’entraîneur adverse Laszlo Bölöni a apprécié le spectacle. Le coach messin n’a pas été avare en compliments sur son bourreau du soir.

MENTIRA COLGALA (del ángulo). 🎯⚽



🎂👏 ¡Qué manera de festejar los 25, @KMbappe! pic.twitter.com/70tzIvtkcs — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 20, 2023

« Chapeau pour le deuxième but, a félicité le coach roumain. C'est vraiment une petite perle, une petite merveille. J'ai presque eu envie d'applaudir. Presque. Si tu vas en concurrence avec ses qualités, alors il y a un problème. Malheureusement, ou heureusement, il a beaucoup de qualités. Et beaucoup de qualités de très, très haut niveau, international. D'habitude, avec une qualité de niveau vraiment international, et c'est un peu mon expérience qui parle, avec ça tu peux très bien te débrouiller dans le football aujourd'hui. »

Un Ballon d'Or français pour la L1

« Quand tu en as deux, c'est beaucoup mieux. Et quand tu en as dix, alors c'est vraiment top. Et lui il n'est pas loin de ça, a estimé le technicien, avant de lancer un appel à Kylian Mbappé. C'était qui le dernier Ballon d'Or en France ? Benzema, c'était au Real Madrid. Ce serait bien qu'un Français le gagne en France. Jean-Pierre Papin ? Ah oui, la grande époque de l'OM. Je crois que tout le football français attend cette décoration qu'il doit amener pour la France. » Troisième cette année, l’international tricolore pourrait redevenir un sérieux candidat pour la prochaine édition.