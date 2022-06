Après Dubois à l’OL, Gusto va sauter Hakimi au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Révélation de l’Olympique Lyonnais, où il a terminé la saison en tant que titulaire devant Léo Dubois, le jeune Malo Gusto intéresse le Paris Saint-Germain. L’idée du club francilien serait d’en faire la doublure d’Achraf Hakimi. Mais pour Vikash Dhorasoo, le Gone n’aurait aucun mal à s’imposer dans la capitale.

Dans le cadre du renouvellement de l’effectif orchestré par Luis Campos, le Paris Saint-Germain va notamment s’occuper du poste de latéral droit. Le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi espère recruter une doublure de qualité derrière Achraf Hakimi. Cette semaine, le journal L’Equipe révélait un intérêt du club de la capitale pour Malo Gusto. La révélation de l’Olympique Lyonnais sort d’une saison convaincante qu’elle vient de terminer en tant que titulaire devant le capitaine Léo Dubois.

Martin Skriniar, Sven Botman et Malo Gusto visés par le PSG



Le PSG a prévu une enveloppe de 80 millions d'euros pour recruter cet été. Dans le viseur de Luis Campos figurent Martin Skriniar, Sven Botman et Malo Gusto https://t.co/sHtNoNY1UZ pic.twitter.com/yXwqmbl1j6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2022

Reste à savoir si le banc du Paris Saint-Germain sera suffisamment attractif pour un joueur de 19 ans en plein développement. La question n'inquiète absolument pas Vikash Dhorasoo, persuadé que l’international Espoirs français serait capable d’éjecter Achraf Hakimi hors du onze. « Si Malo Gusto va à Paris, il va jouer, il va piquer la place d'Achraf Hakimi, a imaginé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Achraf Hakimi n'a pas été bon cette année. Le schéma tactique n'était pas génial. »

Hakimi s'est éteint

« Il a bien démarré la saison, après on ne l'a plus vu, il a disparu quand ils sont passés à une défense à quatre. C'était fini, il n'a plus débordé, il n'a plus fait de centre, a commenté l’ancien Parisien. Malo Gusto, c'est le futur arrière droit de l'équipe de France. Donc évidemment, le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à lui, c'est plutôt logique. » Même s’il est vrai que l’international marocain n’a pas eu le rendement attendu cette saison, la direction francilienne ne « sanctionnera » pas aussi rapidement son joueur acheté pour 60 millions d’euros (hors bonus) l’été dernier.