Ander Herrera accepte de partir, le PSG doit payer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans le loft du PSG depuis la tournée au Japon, Ander Herrera est sur le point de trouver une porte de sortie.

Une bonne nouvelle en perspective pour le Paris Saint-Germain. Indésirable aux yeux de Luis Campos et de Christophe Galtier, Ander Herrera est en passe de quitter le club. Placé dans le loft du club parisien depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain espagnol a visiblement compris qu’il n’était plus en odeur de sainteté dans la capitale. A en croire les informations du journaliste Pedro Morata, journaliste pour la Cadena Cope, Ander Herrera a trouvé un accord de principe avec son ancien club de l’Athletic Bilbao. Une bonne nouvelle pour le Paris SG, qui va néanmoins devoir fournir un ultime effort s’il veut voir son milieu de terrain faire ses valises. Et pour cause, tandis que Paris aimerait conclure un transfert pour se débarrasser définitivement de son joueur, Ander Herrera n’est pas sur la même longueur d’onde.

Ander Herrera et le PSG, accord à 6 ME ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ander Herrera (@anderherrera)

Ander Herrera préfèrerait être libéré de son contrat afin de percevoir le reste de son salaire du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2023. Journaliste spécialiste de Bilbao, Edu Velasco va plus loin en indiquant qu’un accord est proche d’être trouvé entre le PSG et Ander Herrera pour une résiliation du contrat de l’Espagnol. Ce dernier pourrait recevoir un sacré chèque de la part du Paris Saint-Germain, dont le montant avoisinerait les 6 millions d’euros. Cela fait cher la résiliation pour le champion de France en titre, mais il s’agit certainement du prix à payer pour se débarrasser d’Ander Herrera, l’Athletic Bilbao n’étant pas du tout en mesure de s’aligner sur le salaire perçu par l’Espagnol en France. L’opération dégraissage est en tout cas en bonne voie pour le PSG, qui a déjà prêté Wijnaldum à Rome, qui a vendu Kalimuendo à Rennes et qui espère finaliser les départs de Gueye à Everton et de Kehrer à West Ham d’ici au 31 août.