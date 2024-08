Alerte rouge, le mercato du PSG patine ‍!

Dans : PSG.

L’inquiétude monte chez les supporters du PSG alors que le mercato peine à se décanter. Plusieurs dossiers sont à l’arrêt total, ce qui n’incite pas vraiment à l’optimisme malgré la signature à venir de Joao Neves.

Dans les prochaines heures, le Paris Saint-Germain va officialisé le transfert de Joao Neves. Les discussions auront été longues avec le Benfica Lisbonne mais ont finalement débouché sur un accord pour le transfert de l’international portugais pour 70 millions d’euros, bonus inclus. Une belle affaire pour le PSG, qui offre à Luis Enrique l’une de ses cibles prioritaires au milieu de terrain. Cela ne va cependant pas suffire à combler les exigences de l’entraîneur espagnol, qui attend maintenant du renfort en attaque afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, mais également en défense centrale. Au milieu de terrain, l’idée est de recruter un second joueur en plus de Joao Neves.

Ces derniers jours, certaines pistes semblaient assez avancées et notamment celle menant à Jadon Sancho. Mais dans le dossier de l’international anglais de Manchester United, le PSG ne souhaite pas surpayer et pour l’instant, les positions des deux clubs sont très éloignées selon le compte insider PSG Inside Actu. L’offre parisienne ne correspond pas du tout aux attentes des Red Devils et malgré un accord de principe avec Sancho, le champion de France en titre a pour l’instant mis la piste en stand-by. Le Paris SG n’a aucunement l’intention de faire un effort alors que dans le même temps, Manchester United n’en fait pas pour se rapprocher des demandes parisiennes dans le dossier Manuel Ugarte.

Ugarte, Sancho, Kimmich, tout bloque au PSG

L’international uruguayen est partant pour rejoindre le club britannique, mais ce dossier est lui aussi à l’arrêt en raison des désaccords entre MU et Paris. Un autre dossier illustre à merveille ce mercato qui coince dans la capitale, celui de Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern Munich plait à Luis Enrique, qui souhaite profiter de la situation contractuelle de l’Allemand (en fin de contrat en 2025) pour le recruter. Le Bayern est ouvert à son départ mais cette fois, c’est le joueur qui bloque. Kimmich n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre le PSG et préfère aller au bout de son contrat au Bayern. En défense centrale, c’est là aussi le grand flou. Depuis l’abandon de la piste Leny Yoro, qui a signé à Manchester United pour 60 millions d’euros, aucune piste ne se dégage et le Paris Saint-Germain donne l’impression d’être à l’arrêt, dans l’attente d’un départ à ce poste (Skriniar est poussé vers la sortie).

C’est donc dans une situation de stand-by dans plusieurs dossiers que le PSG se retrouve alors que le mois d’août a démarré et que la Ligue 1 reprend ses droits dans une semaine. Pas vraiment de quoi rassurer les fans du club parisien.