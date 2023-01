Lâchez Mbappé, le Qatar sort la menace Vinicius Jr !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du Real Madrid au mercato. Mais du côté du Qatar, on commence à s'agacer de l'attitude du club espagnol et on menace désormais Florentino Perez.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours très flou. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans un an, l’international tricolore peut activer une clause lui permettant de prolonger jusqu’en juin 2025, et cela quand il le désire. Mais pour l’heure, cela n’est pas à l’ordre du jour. En effet, l’international français s’interroge pour l’instant sur la suite à donner à sa carrière. Le Real Madrid suit toujours la situation de Kylian Mbappé, sans en faire une priorité absolue pour le moment. Le club merengue vise prioritairement Jude Bellingham, le capitaine du Borussia Dortmund, mais Florentino Pérez reste à l’affût en cas d’opportunité dans le dossier Kylian Mbappé. A en croire le site Defensa Central, le Real Madrid ne perd pas l’ancien Monégasque de vue, ce qui déplaît fortement au Paris Saint-Germain, prêt à tout pour dissuader le Real Madrid de foncer sur Kylian Mbappé.

Mbappé au Real, le PSG prêt à s'attaquer à Vinicius

Le média espagnol confirme des informations déjà parues par le passé, selon lesquelles le Paris Saint-Germain serait très intéressé par Vinicius Junior pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé. En effet, le média madrilène affirme qu’en cas de départ de l’international tricolore lors du prochain mercato estival, le champion de France en titre serait très intéressé par la venue de Vinicius Junior. Or pour le Real Madrid, il est absolument inconcevable de se séparer de l’international brésilien, perçu dans la capitale espagnole comme l’atout offensif numéro un du Real alors que Karim Benzema se fait vieillissant. Reste maintenant à voir si la menace du PSG de s’attaquer à Vinicius Junior va dissuader le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, ou si Florentino Pérez sera définitivement décidé à se jeter sur le champion du monde 2018. Dans ces deux dossiers, les volontés de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior seront également importantes.

Et en ce qui concerne l’attaquant de Paris, on ignore pour l’instant s’il a dans l’idée de poursuivre sa carrière au PSG ou d’aller voir ailleurs la saison prochaine, Kylian Mbappé ayant montré dans le passé qu'il était capable de surprendre tout le monde. Pour Vinicius Jr, qui sera lui en fin de contrat en juin 2024, les choses sont également très floues, même si le compatriote de Neymar semble réellement s'éclater chez les Merengue depuis qu'il a signé au Real Madrid en 2018 pour 45 millions d'euros. Mais du côté du Qatar, l'Emir, qui a mal vécu les attaques incessantes de l'été dernier suite à la prolongation de contre de Mbappé avec Paris, semble prêt à vouloir faire payer un éventuel assaut de Florentino Perez dans les prochains mois.