Brutale annonce pour le PSG, année 2023 terminée pour Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Warren Zaïre-Emery ne rejouera plus au football en 2023. Le jeune joueur du PSG a quitté l'équipe de France ce dimanche pour rejoindre rapidement Paris.

Les supporters de l’équipe de France étaient enthousiastes samedi soir après le triomphe historique des Bleus face à Gibraltar (14-0), mais du côté des fans parisiens, c'était un peu la soupe à la grimace. La joie était grande au moment de constater la titularisation de Warren Zaïre-Emery, devenu à la 16e minute le plus jeune buteur de l’histoire des Tricolores. Mais à 17 ans et 255 jours, la joie du footballeur parisien a été de courte durée puisque sur son but, Zaïre-Emery a été victime d’un tacle violent d’Ethan Santos, défenseur de Gibraltar logiquement expulsé après consultation de la VAR.

Se plaignant de la cheville, qui a subi une grosse torsion, le milieu de terrain du PSG a été contraint de céder sa place à Youssouf Fofana avant de se faire soigner au bord du terrain. Si Warren Zaïre-Emery avait le sourire, dès la mi-temps il a été envoyé à l’hôpital afin de passer des examens. Répondant à TF1, Didier Deschamps s’est voulu rassurant après la fin du match. « Les examens sont rassurants, c’est une grosse entorse, mais les ligaments ne sont pas touchés. Le geste était d’une violence inouïe », a précisé le sélectionneur national.

La seule certitude que l'on a pour l'instant est que Warren Zaïre-Emery est déjà forfait pour le déplacement de mardi en Grèce, mais à en croire L'Equipe l'absence du joueur parisien pourrait bien être assez importante. Et du côté des champions de France, qui s'apprêtent à enchaîner les matchs en Ligue 1 et en Ligue des champions, où le Paris Saint-Germain doit encore assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, on peut légitimement trembler. « Le staff doit attendre les résultats de l'IRM qui en dira plus, après avoir fait passer une radio à la cheville du néo-international. L'absence ne sera pas courte », prévient Loïc Tanzi, même si le journaliste ne précise pas la durée de ce passage à l'infirmerie du joueur de 17 ans, lequel connaît là sa première blessure sérieuse.

Le PSG se passera de Zaïre-Emery jusqu'à la fin 2023

Sans connaître le verdict des examens médicaux, Yacine Hamened, membre du collectif Paris United et éducateur, estime que le forfait de Warren Zaïre-Emery va se compter en semaines et pas en jours. « Deux blessures possibles. La malléole interne ou les ligaments externes. S’il est absent moins de huit semaines, faudra bien se le dire, ce sera un miracle », prévient l'auteur des Hors-jeu du football français. De quoi forcément inquiéter Luis Enrique et le PSG, qui aura bien besoin de toutes ses forces, notamment pour la réception de Newcastle dans dix jours au Parc des Princes, et pour ensuite se déplacer à Dortmund.

Mais à en croire différentes sources proches du Paris Saint-Germain, même s'il n'y a aucune fracture de la cheville, Warren Zaïre-Emery va devoir se soigner et c'est pour cela qu'il ne s'est pas éternisé avec ses coéquipiers tricolores au lendemain de la victoire historique, prenant rapidement l'avion pour rentrer dans la capitale. Cependant, avant même d'avoir constaté très précisément les dégâts provoqués par le tacle du joueur de Gibraltar, le PSG a déjà compris que l'année 2023 est fini pour son prodige et qu'il faudra faire sans lui pour les deux matchs décisifs de Ligue des champions. La fête n'aura pas duré longtemps pour la nouvelle star du football français et du Paris Saint Saint-Germain.