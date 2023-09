Al-Khelaifi n'est plus obsédé ‍: « ‍La Ligue des champions c’est fini ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quand le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain en 2011, Nasser Al-Khelaifi avait affiché la couleur, son objectif était de rapidement gagner la Ligue des champions. Mais les années passent, et ce rêve du président du PSG et de QSI ne s'est toujours pas réalisé, Paris vivant même de sacrées déconvenues dans cette C1. Si en 2020, les champions de France ont frôlé le sacre, mais sont finalement tombés face au Bayern Munich, la Ligue des champions est dans tous les esprits. Cependant, à l'entame d'une saison qui est celle du renouveau pour le Paris SG, le club francilien semble en avoir fini avec cette motivation uniquement européenne.

Le PSG remet les pieds sur terre

« La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession pour le PSG, c’est fini. Je l’ai dit en juillet lors de la première conférence de presse avec Luis Enrique. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, nos propres principes de jeu, un jeu offensif et une nouvelle culture. C’est ce que nous voulons, et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder le Paris Saint-Germain (...) Les gens évoquent parfois la Ligue 1 de manière négative, d'une manière injuste. Ce n'est pas un Championnat facile. Les gens pensent que c'est facile et quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est un Championnat difficile. La clé pour assurer le succès de la Ligue 1 est de parvenir à garder les talents locaux et d'avoir aussi une approche plus internationale, pas seulement domestique. C'est ainsi que les ligues grandissent. »