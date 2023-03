Hugo Ekitike convoque les joueurs du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que le titre semblait plus ou moins dans la poche, le Paris Saint-Germain a décidé de se faire peur en perdant face au Stade Rennais ce dimanche au Parc des Princes (0-2). Un nouveau revers qui pourrait coûter cher pour la suite de la saison…

Ce dimanche soir, en cas de victoire sur la pelouse de Reims, l’Olympique de Marseille pourrait revenir à sept points du club de la capitale française. Un écart loin d’être insurmontable en l’espace de 10 journées, surtout vu le niveau de jeu affiché par le PSG depuis le début de l’année 2023. Déjà défait à quatre reprises, et notamment face à Rennes au Parc ce dimanche (0-2), Paris va devoir se reprendre dès la reprise face à l’OL pour ne pas trop trembler dans le sprint final. Histoire de ne pas finir une saison sans titre, ce qui n’est plus arrivé depuis 2012 et le début de l’ère QSI, les hommes de Christophe Galtier devront donc changer des choses. Ce qui sera chose faite pendant la trêve internationale de mars, comme l’explique Hugo Ekitike, pour qui il va falloir que les joueurs se parlent pour éviter de rééditer ce genre de performances.

« On doit parler entre nous et sortir la tête de l'eau ensemble »

« On est déçu, moi le premier, de ce qu'on a fait et proposé contre Rennes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut se remettre au travail et profiter de cette trêve pour revenir encore plus fort et produire davantage sur le terrain. Si à chaque fois qu'on perd, on commence à baisser les bras, on n'arrivera à rien… On a un titre à aller chercher, on va le faire, c'est tout. Je ne sens pas une perte de motivation. Il y a des matchs où on a une mauvaise passe, on doit parler entre nous et sortir la tête de l'eau ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes », a lancé, sur l’antenne de Canal+, l’attaquant du PSG, qui espère donc que toutes les vérités seront dites dans le vestiaire parisien. Tout cela avec l’objectif de remettre les compteurs à zéro et de mieux repartir de l’avant pour la fin de saison.