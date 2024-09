Al-Khelaifi exhibe son PSG à Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En marge d'un tournoi de padel qui se déroule à Madrid, le président du Paris Saint-Germain a fait quelques confidences à la presse sportive espagnole.

Patron du circuit mondial de padel, intitulé Premier Padel, Nasser Al-Khelaifi n'aurait manqué pour rien au monde l'étape madrilène de cette épreuve. Et qui dit NAK, dit évidemment PSG pour nos confrères espagnols. C'est donc dans ce cadre que le quotidien Marca a parlé de football avec le dirigeant des champions de France qu'ils ont régulièrement taillé dans le passé.

Notamment lorsqu'il s'agissait de parler de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Mais cette fois, le thème concernant ce nouveau Paris Saint-Germain qui a tourné le dos aux superstars mondiales du foot et mise désormais sur des joueurs en devenir dont l'ego n'est pas encore surdimensionné. Le président qatari du PSG a donc une nouvelle fois insisté sur ce changement radical intervenu avec le départ de Mbappé, savoir qu'à présent Paris était « une équipe » et plus une constellation d'étoiles.

Premier Padel Chairman Nasser Al-Khelaïfi and @padelfip President Luigi Carraro took in the action at WiZink Center for the @MADPremierPadel quarter-finals today 🏟️🇪🇸



They praised the incredible atmosphere and had the pleasure to speak with some players, including @alegalan96 &… pic.twitter.com/Xf4P3qk0Tm — Premier Padel (@premierpadel) September 6, 2024

Pour Nasser Al-Khelaifi, ce changement de projet est une vraie réussite et il correspond à ce que le Qatar attend désormais du Paris Saint-Germain. « Je suis très fier de notre fantastique transformation au Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et surtout une équipe (...) Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils me disent qu'il y a un esprit incroyablement positif parmi l'équipe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble. Nous avons eu un tirage au sort difficile en Ligue des Champions, mais nous aimons les grands matchs et ce sera un spectacle incroyable pour nos supporters. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur, c’est notre équipe. Cette équipe, c'est notre étoile. Et elle brille de mille feux », a confié le président du PSG, très optimiste alors que la saison ne fait que commencer. Il est vrai qu'avec trois victoires en trois matchs de Ligue 1 et une formation résolument tournée vers l'offensive, Nasser Al-Khelaifi n'a aucune raison de déprimer ou d'avoir des doutes. A voir si tout cela se confirme lors des premières joutes européennes.