PSG ‍: Al-Khelaïfi et ses menaces de fin du monde, il n'a pas oublié

Par Corentin Facy

Cet été, Kylian Mbappé a gagné son bras de fer avec le PSG en réintégrant le groupe de Luis Enrique sans pour autant céder aux exigences de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait demandé qu’il prolonge ou qu’il soit transféré.

Éjecté du groupe professionnel du Paris Saint-Germain à la veille du départ au Japon, Kylian Mbappé s’est entraîné avec le loft pendant deux semaines… avant de signer sa réintégration express au lendemain de la première journée de Ligue 1, un nul sans saveur contre Lorient. De retour dès la deuxième journée, Kylian Mbappé caracole déjà en tête du classement des buteurs avec cinq buts après son doublé face à l’OL dimanche soir. Finalement, le capitaine des Bleus aura gagné son bras de fer avec le Paris Saint-Germain, dont le président Nasser Al-Khelaïfi avait exigé lors de la présentation à la presse de Luis Enrique que l’ancien joueur de Bondy prolonge ou soit transféré avant la fin du mois d’août.

Un ultimatum qui a sans doute bien fait rire le principal intéressé, lequel n’a jamais dévié de sa ligne de conduite en restant au PSG sans prolonger et en restant très sage médiatiquement, ne criant pas sur tous les toits ses envies de départ. Dans l’édition du Parisien ce jeudi, Dominique Sévérac revient sur les dessous de ce bras de fer et explique que toutes les menaces du PSG à l’encontre de Kylian Mbappé n’ont eu absolument aucun impact sur l’ancien Monégasque… qui a obtenu ce qu’il voulait sans même avoir à batailler plus que cela.

Mbappé a gagné son bras de fer avec Al-Khelaïfi

« Il a gagné son bras de fer avec la direction du PSG. Elle a eu beau faire croire qu’un plan social tomberait s’il ne prolongeait pas son contrat, que le club s’effondrerait, mettant la clé sous la porte ou que ses partenaires ne pouvaient plus le voir en peinture après une interview pourtant sans propos chocs à France Football, il a fini par rejouer, marquer, sans étendre son bail pour autant » rappelle le journaliste, suiveur permanent du PSG pour le journal francilien. En attendant de savoir s’il va prolonger ou pas, Kylian Mbappé a rappelé à tout le monde qu’il était le seul maître du timing et de son avenir, même face à un homme aussi puissant et influent dans le monde du football que Nasser Al-Khelaïfi. Et les menaces de fin du monde de la part du dirigeant qatari n'ont pas fait sourciller grand monde, même les supporters parisiens ne tombant pas dans le panneau du plan social forcé à Paris si jamais Mbappé partait sans prolonger.