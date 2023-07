Al-Hilal est à Paris et accepte toutes les conditions de Mbappé

Les choses s'accélèrent concernant Kylian Mbappé, puisqu'une délégation du club saoudien d'Al-Hilal serait actuellement à Paris. Le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite est désormais prêt à dire oui à toutes les exigences du clan Mbappé, notamment sur la durée du contrat.

Considérée comme impossible il y a encore 48 heures, l’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé vers la Saudi Pro League n’est plus aussi dingue que cela. Pour preuve, Fabrizio Romano annonce qu’une délégation du club d’Al-Hilal est cette semaine à Paris afin de négocier directement avec le clan Mbappé et avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a autorisé le meilleur attaquant de l’histoire du PSG à négocier avec cette équipe et le président qatari juge que le départ de son joueur vers l’Arabie Saoudite pourrait tout régler. Ces dernières heures, le dossier semblait être bloqué par le désir d’Al-Hilal de recruter la star française pour deux saisons, ce que Kylian Mbappé refuse, ce dernier voulant pouvoir rejoindre le Real Madrid dans un an au plus tard. Mais les positions auraient évolué.

Al Hilal delegation, in Paris this week as they want to propose their plan to Kylian Mbappé 🔵🇸🇦



◉ Chance to join for just one year then leave in 2024.

◉ €200m fixed salary plus commercial deals/image rights up to €700m.



⚪️ PSG sources still feel he agreed with Real Madrid. pic.twitter.com/8cPBsm3Mkt