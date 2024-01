Affaire Neymar ‍: Le PSG attaqué pour fraude et fiascos en C1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après les informations révélées par Mediapart, selon lesquelles Gerald Darmanin l’aurait aidé à éviter de lourdes taxes sur le transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain se retrouve dans le viseur de Manon Aubry. L’eurodéputée a saisi la justice sur cette affaire avec un petit tacle au club de la capitale au passage.

Quelques mois après son départ pour l’Arabie Saoudite, le nom de Neymar reste associé au Paris Saint-Germain. Selon les informations révélées par Mediapart la semaine dernière, le club de la capitale a évité de payer de lourdes taxes sur le transfert du Brésilien (222 millions d’euros) à l’été 2017. Le champion de France en titre aurait profité de la complicité de Gérard Darmanin qui, en tant que ministre de l'Action et des Comptes publics à l’époque, serait devenu une sorte de conseiller fiscal au détriment du Trésor public.

N'appellez plus le PSG le Paris Saint Germain mais Profits Signés Gérald (Darmanin bien sûr !)👇 pic.twitter.com/ZZ9yHs97GM — Manon Aubry (@ManonAubryFr) January 12, 2024

Ce scandale a évidemment choqué, à commencer par l’eurodéputée Manon Aubry qui a saisi la justice. « Quand il était ministre du budget, Gérald Darmanin, selon des révélations de Mediapart, a utilisé sa fonction et son pouvoir de ministre pour permettre au Paris Saint-Germain de ne pas payer entre 67 et 224 millions d'impôts et de cotisations sociales au moment du transfert de Neymar, le plus gros transfert de l'histoire du foot français (et mondial, ndlr) », a rappelé l’élue dans une vidéo intitulée « Profits Signés Gérald », avec en fond sonore le titre Jump de Van Halen, musique d’entrée de l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

Le petit tacle au PSG

« Et c'est pour ça que j'ai saisi la procureure de la République pour l'alerter sur ces faits qui pourraient constituer une complicité de fraude fiscale de la part de Gérald Darmanin, a-t-elle poursuivi. Je ne sais pas si Paris est magique mais moi, mon impression c'est que c'est plutôt Gérald Darmanin qui est magique et qui fait disparaître les impôts payés par le PSG, qui manifestement a l'air un peu meilleur en évasion fiscale qu'en Ligue des Champions. » Une manière de faire le buzz sur le dos du Paris Saint-Germain.