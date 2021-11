PSG : Lionel Messi refuse un retour à Barcelone

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a marqué samedi contre Nantes son premier but en Ligue 1, et il est désormais clair que le sextuple Ballon d'Or ne quittera pas le PSG pour repartir à Barcelone.

En l’espace d’une semaine, Joan Laporta a évoqué un possible retour de Lionel Messi au Barça, puis le président du FC Barcelone a reconnu que le club était prêt à envisager le come-back de la Pulga quand bon il semblera au joueur. Bien évidemment, cela a remis en alerte la presse catalane qui a tout de suite laissé entendre que la star argentine ne se plaisait pas à Paris, pas plus que sa famille, et que son retour en Espagne était clairement envisagé au sein du clan Messi. Bien évidemment cela se heurtait à la réalité du contrat signé par le joueur de 34 ans, à savoir un engagement de deux saisons avec une année supplémentaire en option. Mais l’idée d’un retour de Lionel Messi a désormais totalement volé en éclats, et c’est le quotidien sportif barcelonais Sport qui avoue que cette idée n’est pas du tout d’actualité. Pourtant prompt à dégainer lorsqu’il s’agit de tailler le club français, le média espagnol, auteur récemment d’une très longue interview de l’ancien Barcelonais annonce que l’espoir de voir revenir Lionel Messi au Camp Nou est à oublier.

Lionel Messi n'est pas bien à Paris, mais dit non à Barcelone

Josep Maria Casanovas, journaliste de Sport, estime qu’il est inutile de faire croire au miracle, même s’il se sent obligé de coller un petit tacle au PSG. « Leo est quelqu’un de fier et il n'envisage pas de revenir au Barça. Il est parti contre son gré et restera à Paris même si sa vie n'est ni heureuse ni confortable là-bas. Son objectif est de remporter la Ligue des champions avec le PSG et d'arriver en bonne forme à la Coupe du monde au Qatar. Messi veut se concentrer sur une saison difficile avec Paris avec l’espoir que des titres compenseront ses sacrifices », explique le reporte barcelonais, qui pense que les propos de Joan Laporta ne sont que de la communication et que l'éventuel retour de Lionel Messi ne peut réellement être envisagé qu'une fois sa carrière de footballeur sera terminée.